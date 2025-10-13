“El mercado empieza a tener fuerte confianza de que post elecciones la banda cambiaria se sigue sosteniendo”

El economista, Alejandro Bianchi, dialogó con Canal E y aseguró que la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario argentino “cambia las reglas de juego” y abre una nueva etapa para los inversores.

Alejandro Bianchi explicó que el movimiento del Tesoro norteamericano representa un punto de inflexión para la economía local: “Tratar de no ir en contra del que es el dueño, digamos, de la maquinita de imprimir dólares. Siempre en Argentina el mercado lo ha testeado históricamente al Banco Central porque, bueno, tiene la maquinita de imprimir pesos”.

La importancia de la foto entre Bessent y Caputo

Asimismo, recordó antecedentes históricos de intervenciones similares: “Yo recuerdo muy claramente cuando en la crisis del año 2001, que nosotros estábamos entrando del corralito al corralón, llegó un vuelo de la Reserva Federal a Carrasco, bajaron con unos maletines y ese día terminó la corrida en Uruguay. Bueno, acá me parece que la foto de Bessent con Caputo es totalmente histórica”.

Sobre la misma línea, Bianchi agregó que, “ahí tenés la reacción del mercado hoy, lunes, 1.340 el oficial, 1.417 el dólar MEP, ya el MEP está por debajo de la banda. Recordemos la banda está más o menos en 1.472 y el MEP se venía ubicando por encima de la banda. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado empieza a tener confianza de que post elecciones esta banda se sigue sosteniendo”.

Los cambios en el mercado

A su vez, sostuvo que los movimientos recientes muestran un cambio profundo en las expectativas: “Empresas que son las que no pueden acceder al mercado oficial del dólar, como los particulares, empresas comprando y dolarizándose a 1.580, 1.590, ahora el mercado cambió mucho la tónica, tenemos un dólar oficial cayendo, un dólar MEP cayendo, y desde el punto de vista del inversor de a pie me parece que es interesante porque todavía quedan tasas altas en el mercado”.

El economista explicó que los bonos en pesos presentan oportunidades: “Todavía quedan tasas altas en el mercado, para aprovechar en algunos bonos como las LECAP, en pesos, teniendo en cuenta que uno puede hacer el cálculo y uno coloca esos pesos en función de lo que vale el dólar hoy, todavía te dan tipos de cambio por encima de la banda, si esta banda se respeta, digamos, en algún punto es una ganancia extraordinaria”.

Sobre el escenario electoral, opinó que el apoyo norteamericano refleja una lectura política previa: “Si Estados Unidos, que claramente mide muy bien su jugada geopolítica y sus jugadas a la hora de tomar una decisión como la que ha tomado, que es muy importante y es histórica, como venimos diciendo, si no tiene ya de antemano una expectativa que al Gobierno tan mal no le puede ir”.