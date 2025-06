El mercado en modo 'wait and see': volatilidad, política y señales de alerta financiera

La semana en el mercado local estuvo marcada por la incertidumbre política, la volatilidad del MERVAL y señales preocupantes en el financiamiento de las pymes.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el contador y economista, Leonardo Alberto, quien comentó que, “el mercado fue hiper volátil esta semana". Aunque el viernes cerró con una suba del 2%, el balance semanal arrojó una baja de alrededor del 5%. "Venimos de una semana principalmente con más bajas que alzas", remarcó.

Alberto explicó que el MERVAL había alcanzado un pico en enero y luego comenzó a retroceder, comportamiento que se mantiene sujeto a la dinámica política.

Elecciones, el gran termómetro

Para el analista, el futuro del mercado dependerá del resultado electoral: "Si en las elecciones de medio término La Libertad Avanza logra un caudal de votos significativo, el mercado debería recuperar lo perdido", opinó.

No es necesario un triunfo contundente, basta con una señal de respaldo para que los inversores se animen. "Están en el famoso 'wait and see'", graficó, refiriéndose al estado de espera e incertidumbre de los fondos internacionales.

Oferta limitada en el mercado de acciones

Alberto también hizo foco en la escasa renovación de activos en el mercado local: "Hace mucho que no se incorpora ninguna acción, solo se están incorporando CEDEARs", dijo. Este fenómeno responde a una doble causa: "Depende de que los empresarios quieran abrir su capital y de que el mercado de capitales sepa transmitir esa importancia".

A su juicio, abrirse a Bolsa es muchas veces más barato que recurrir a los bancos para financiarse. "Por ahora, el canal más usado por las empresas es el de renta fija", puntualizó, haciendo referencia a obligaciones negociables, pagarés y cheques.

El problema del financiamiento pyme

El especialista advirtió sobre un fenómeno que ya afecta directamente al mercado: "Se está viendo una gran cantidad de cheques rechazados, incluso más que en pandemia", sostuvo. Esto impacta tanto en las tasas como en el acceso al financiamiento.

"Muchas veces el problema no se resuelve vía precio, sino vía cantidad: hay fondos que se retiran y muchas pymes sanas se quedan sin financiamiento", alertó.

Un sistema financiero en tensión

A pesar de que el gobierno dejó de financiarse intensivamente vía bancos, el sector privado comienza a mostrar señales de saturación. "Ahora está la alarma de que el sector privado tampoco pueda responder a estos pasivos", afirmó Alberto. La preocupación se extiende también al sobreendeudamiento de las familias, que ya afecta al 92% de los hogares, según datos recientes.

Para finalizar, el entrevistado agregó: "Si las elecciones le son favorables al gobierno actual, podríamos ver una suba de 6 a 8 meses más".