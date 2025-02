El nuevo orden geopolítico: Rusia, Estados Unidos y la impactante realidad de Ucrania

La invasión rusa de Ucrania ha dado un giro inesperado en los últimos años. A tres años del primer golpe de Rusia, la intervención de potencias occidentales, como Estados Unidos, ha cambiado drásticamente.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional Jorge Borgognoni, quien comentó que este cambio de rumbo tiene mucho que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

“Trump planteó un nuevo orden internacional que ha redefinido la geopolítica, especialmente en lo relacionado con Rusia”, explicó.

El trasfondo económico de la guerra y el gasoducto Nord Stream 2

Una de las piezas clave de este nuevo panorama es el gasoducto Nord Stream 2, que originalmente proporcionaba energía a Europa.

Las restricciones impuestas por Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, no solo afectaron a Europa, sino que también abrieron la puerta para que Estados Unidos pudiera vender gas a la región.

Borgognoni detalló cómo estos movimientos no solo responden a una estrategia política, sino también económica: "Estados Unidos no da nada gratis. Las ayudas a Ucrania fueron en realidad préstamos, con la garantía de que Ucrania no podría devolverlos, lo que le permitiría a Estados Unidos tomar control de su producción", comentó.

La influencia de China y el distanciamiento del conflicto

Otro factor relevante en esta ecuación es el papel de China. Aunque en un principio se mostró como un socio potencial para Rusia, en la actualidad China ha decidido distanciarse de este conflicto. “China tiene su propio enfoque, centrado en el desarrollo económico y otras disputas globales, como la carrera por la inteligencia artificial, que está desplazando la agenda de Ucrania”, contó.

Este alejamiento permite que Rusia y Estados Unidos ajusten sus propios intereses sin la intervención de este nuevo actor mundial.

La reactivación de la guerra fría y la lucha por recursos estratégicos

Borgognoni consideró que lo que estamos viendo es una reactivación de la Guerra Fría, aunque con nuevos matices. "Ambos países, Estados Unidos y Rusia, han acordado ciertos puntos de discusión, pero lo que realmente les interesa son los recursos estratégicos, como los minerales y el gas, que definen su futuro geopolítico".

Según el analista, Ucrania se ha convertido en un punto clave debido a su riqueza en recursos naturales, lo que la convierte en un terreno de disputa entre grandes potencias.

¿Una nueva expansión imperialista de Rusia y Estados Unidos?

Uno de los temas que más preocupa a Borgognoni es la posible expansión territorial de estos dos gigantes. "Pareciera que tanto Rusia como Estados Unidos están mirando hacia una nueva etapa de conquistas, de dominio geopolítico, como si se tratara de una nueva fase de la Guerra Fría", comentó.

En este escenario, los recursos se han vuelto más valiosos que nunca, y el gas, en particular, se ha convertido en el “recurso visible” de esta lucha por el poder.

La situación mundial y las tensiones con Irán

La amenaza nuclear y la creciente tensión con Irán también forman parte de este complicado tablero geopolítico. Estados Unidos e Israel han apuntado a las instalaciones nucleares de Irán, un movimiento que Borgononi describe como parte de una estrategia económica global.

"No se trata solo de una guerra bélica, sino de una guerra económica silenciosa, donde el control de zonas estratégicas y el desarme selectivo juegan un papel crucial", explicó. Para él, la guerra simbólica y la guerra económica se combinan para redefinir el equilibrio global.

La situación de Argentina en este contexto internacional

Finalmente, Borgognoni reflexionó sobre las implicaciones de estas tensiones internacionales para Argentina. "El país se encuentra atrapado entre dos bloques, Occidente y Oriente, y su papel como socio minoritario en este conflicto podría poner en jaque su estrategia comercial".

Para el analista, la posición de Argentina en la geopolítica mundial sigue siendo incierta, ya que se ve obligada a mantener una postura neutral mientras enfrenta desafíos internos, como la inflación y la devaluación de su moneda.