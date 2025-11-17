El sector ganadero encuentra cómodo el esquema de bandas cambiarias: “Hay cierta tranquilidad y cierta expectativa”

Con el fin de analizar el presente del sector ganadero y el impacto del esquema cambiario, este medio se comunicó con Carlos Fernández, representante de la Asociación Argentina de Angus, quien trazó un panorama sobre los desafíos productivos, las incertidumbres económicas y las perspectivas del sector de cara a 2026.

Carlos Fernández destacó el espíritu resiliente del campo argentino: “El campo no para. La Asociación Argentina de Angus no va a parar”. De cara al cierre del 2025, definió que, “lo importante es que creo que vamos a terminar un año un poquito más tranquilos que lo que veníamos. Creo que la elección es como que tranquilizó un poquito todo”.

Cambios en lo institucional

Luego, manifestó que la ganadería mantiene un horizonte de trabajo claro a pesar del contexto: “Nosotros, desde la asociación, tenemos muchos proyectos para llevar a cabo”. También adelantó un recambio institucional clave: “Vamos a tener cambio de presidencia. Termina una presidencia de cuatro años, creo yo, muy buena, muy importante, de Alfonso Agustillo. Arranca Amadeo Delito en lo que es Angus”. Según explicó, “vamos a tener una renovación muy importante de la comisión directiva, una renovación de 13 miembros de 21 que tenemos en la comisión directiva”.

Fernández remarcó el contraste climático que vive el país: “Estamos muy bien con lo que es clima. Otros sectores que lamentablemente están con una seca importante. Otros sectores que están con inundaciones. Es imposible que estemos todos bien al mismo momento”. Pese a ello, insistió en que el espíritu del productor siempre empuja: “El ganadero permanentemente es optimista”.

El sector ganadero y la comodidad de las bandas cambiarias

Sobre si deben mantenerse o levantarse las bandas cambiarias, planteó: “Yo creo que las condiciones en algún momento se van a tener que terminar dando. Lo mío personalmente no es la economía, pero lo importante es que mientras estamos manejándonos dentro de estas bandas cambiarias, por lo menos hay cierta tranquilidad y cierta expectativa”.

El entrevistado señaló la importancia de un tipo de cambio estable para proyectar inversiones en un sector que trabaja a largo plazo: “No estamos corriendo que un día el dólar sube, que un día el dólar baja”. Para ilustrarlo, recordó: “Nosotros preñamos una vaca hoy y estamos pensando y proyectando un negocio a cuatro años, así que cuanto mayores certezas y mayor equilibrio tengamos, mejor así”.

Además de analizar el clima económico, subrayó la necesidad del respaldo del Estado para desplegar los proyectos del sector: “Y pedir siempre el apoyo, el apoyo de la parte política para poder llevar nuestras políticas adelante”.