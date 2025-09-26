El Tesoro compró cerca de USD 1.350 millones en la rueda de este viernes tras la baja temporal de retenciones

En la jornada de este viernes, el Tesoro Nacional llevó adelante una adquisición cercana a los USD 1.350 millones en el mercado de cambios, una de las operaciones más relevantes de los últimos meses, según fuentes del Gobierno.

El movimiento se dio luego de la baja temporal de retenciones a las exportaciones, lo que generó un flujo extra de divisas hacia el sistema financiero. Esta coyuntura permitió al Tesoro aprovechar la mayor oferta de dólares y reforzar las arcas estatales.

Impacto en las reservas internacionales

La operación no solo significó un refuerzo financiero inmediato para el Tesoro, sino que también tuvo un impacto directo en las cuentas del Banco Central.

Las reservas brutas internacionales del BCRA aumentaron en USD 1.889 millones, alcanzando los USD 41.238 millones. Este incremento refuerza la posición externa de la Argentina y contribuye a la estabilidad cambiaria en un momento clave.