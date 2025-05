La eliminación de fondos fiduciarios “es toda una política de Estado”

La decisión del gobierno nacional de eliminar fondos destinados a la ciencia y la vivienda deja entrever una política deliberada que redefine prioridades sociales y estratégicas.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista y abogado, Pablo Galeano, quien comentó que, “Manuel Adorni anunció que fondos se van a eliminar". Uno de ellos está vinculado a viviendas sociales, mientras que el otro es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDSIT), central para impulsar proyectos científicos en Argentina.

Según Galeano, “esta suerte de desmantelamiento de fondos no es la primera vez que se da”, ya que se contabilizan cerca de 24 fondos eliminados, en su mayoría relacionados con áreas sociales o de desarrollo científico. Para el periodista, esta acción no es casual: “me parece que es toda una política de Estado”.

Ataque sistemático a la ciencia

Desde la campaña presidencial, el actual presidente Javier Milei manifestó su postura crítica frente al CONICET y el financiamiento público en ciencia y tecnología. “Siempre lo presentó como un gasto superfluo, como una cueva de ñoquis”, afirmó Galeano.

“Muchos científicos creen que estas decisiones responden a una ignorancia del sector, pero otros advierten que es parte de un modelo de país”, puntualizó.

Ciencia y tecnología como motor de desarrollo

Galeano subrayó que países como Corea del Sur e India lograron un desarrollo sostenido gracias a la inversión estatal inicial en ciencia. “Es como la primera agua que se echa en esa tierra poco fértil para volverla fértil”, comparó. En ese sentido, el FONDSIT no era un gasto sin retorno, sino una inversión de base que luego atrae capital privado.

“Hoy no hay tecnología que no tenga que ver con la investigación básica”, agregó, remarcando la necesidad del rol estatal como catalizador de la innovación.

Fondos para vivienda: impacto directo en los más vulnerables

El segundo fondo eliminado estaba orientado a viviendas sociales. Según Galeano, esto afecta directamente a quienes menos posibilidades tienen de acceder al crédito. “La crisis habitacional impacta en primer lugar y de forma más grave en los que menos tienen”, remarcó.

Además, destacó que la situación también golpea a las clases medias: “A los jóvenes cada vez les cuesta más adquirir su propia vivienda y la mayoría opta por alquilar”.

¿Fondos fiduciarios o palitos chinos?

La existencia de numerosos fondos destinados a la misma área genera confusión. “Es una suerte de montaña de palitos chinos”, recordó Galeano citando a Javier Gonzalo Fraga. Si bien reconoce que muchos planes se usaron para fines no tan nobles, advierte que eliminarlos sin una estrategia genera un daño estructural.

“Rompiendo la montaña de palitos chinos hacés mucho daño también a todos los que subsistían con estos temas”, sentenció.

Planes sociales: contención aún vigente

Aunque el gobierno avanza con recortes, aún mantiene programas sociales clave. “La Asignación Universal por Hijo y otros planes han ido aumentando, incluso más que los salarios formales”, dijo Galeano. No se trata solo de empatía, sino de garantizar cierta estabilidad social.

“Para poder gobernar necesitan cierta calma social, cierta paz”, concluyó, reconociendo la necesidad política de mantener redes mínimas de contención.