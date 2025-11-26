Emilse Córdoba: “Con este tipo de activos tan volátiles lo importante es definir un objetivo no tan ambicioso”

En diálogo con Canal E, la directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, evaluó las tensiones actuales del mercado financiero local y las claves que seguirán moviendo las inversiones en los próximos días.

La semana financiera inició con una dinámica atípica: feriados locales, mercados internacionales cerrados y movimientos bruscos en activos argentinos. Según Córdoba, esto genera un escenario de volatilidad poco habitual. “Nos quedaron solamente dos días con mercados, por llamarlo de alguna manera, no normales”, explicó, al destacar que la ausencia del lunes y la cercanía del feriado por Acción de Gracias recortan la referencia externa y distorsionan precios.

Córdoba aclaró que, además del cortocircuito habitual que implica un mercado local funcionando sin espejo internacional, también se vivieron oscilaciones fuertes en activos argentinos operados en el extranjero. “Hubo movimientos bastante bruscos de los activos argentinos en el exterior”, resumió.

Balance de Nvidia: ¿se enfría la euforia por la inteligencia artificial?

Consultada sobre el impacto del balance de Nvidia, la analista señaló que el informe no despejó las dudas del mercado. “Un balance no puede venir a dar todas las respuestas”, sostuvo. Si bien los resultados fueron positivos, alertó que la compañía arrastra un nivel de endeudamiento alto y un volumen de inversión que no desacelera.

“Estas inversiones no terminan nunca y pareciera ser que los resultados tampoco terminan llegando”, enfatizó, al describir un ciclo donde la velocidad tecnológica obliga a invertir cada vez más rápido. Para Córdoba, esto empuja a los inversores a revisar qué empresas vinculadas a la inteligencia artificial realmente aportan valor a las carteras. “Es un buen momento para analizar cuáles de todas estas empresas son más beneficiosas para nuestra cartera”, recomendó.

Cripto, ETFs y objetivos realistas

Ante la caída de Bitcoin y el nerviosismo de nuevos inversores que ingresaron vía ETF, Córdoba fue clara: la clave es tener un plan. “Con este tipo de activos tan volátiles lo importante es definir un objetivo no tan ambicioso”, dijo, sugiriendo operar con plazos cortos y montos pequeños dentro de la cartera. Remarcó que, a diferencia de estos activos, el mercado de capitales tradicional se trabaja con visión de largo plazo y resultados más paulatinos. “Así como podemos obtener una ganancia rapidísima, también podemos obtener una pérdida sumamente rápida”, advirtió.

En cuanto al comportamiento del MERVAL, Córdoba explicó que la rueda mostró una dinámica inconsistente. “Hoy habíamos iniciado con un mercado mucho más verde, pero ahora se está tornando mixto”, comentó, proyectando que esta tónica podría repetirse en las próximas jornadas.

Sobre el petróleo, la analista consideró que los valores actuales no ponen en riesgo la rentabilidad de empresas como YPF o Vista. “Es sumamente aceptable este valor del petróleo e incluso por debajo de este valor”, afirmó.

Finalmente, se refirió al pago de bonos del 9 de enero y descartó complicaciones. “No hay riesgo para el pago de este próximo vencimiento”, aseguró, aunque admitió que podría recurrirse a fondos del Banco Central como última instancia.

