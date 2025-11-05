Emilse Córdoba: “El mercado está en orden, pero sólo por los próximos 45 días”

En diálogo con Canal E, la directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, explicó el comportamiento del mercado bursátil argentino, que acumula un alza del 53% en dólares, y alertó que el rally alcista podría frenarse con una corrección a fin de año.

Un mercado con fuerte impulso pero señales de alerta

“Desde hace 10 días el Merval subió más de un 50% en dólares”, destacó Córdoba, quien recordó que el índice “venía de casi diez meses de tendencia bajista”, pero logró recuperar su impulso de largo plazo. Según la analista, la mejora se debe a la presentación de balances positivos y al clásico rally alcista de noviembre y diciembre, impulsado tanto por el contexto local como por los mercados internacionales.

Sin embargo, Córdoba advirtió que “esas resistencias, esos números redondos, suelen ser muy difíciles de perforar” y que la actual suba podría tener un techo cercano. A su juicio, el optimismo de corto plazo convive con la posibilidad de un ajuste: “Este rally navideño tiene un final, y va a tener un final quizás con una toma de ganancia, con una corrección importante”, enfatizó.

La especialista explicó que los mercados externos vienen con subas sostenidas y máximos históricos, lo que anticipa un período de corrección global que “va a arrastrar también a la Argentina”. Por eso, recomendó estar atentos a los próximos 60 días para salir de los activos en el momento oportuno y evitar pérdidas.

Perspectivas hacia fin de año y claves para 2025

Consultada sobre la estabilidad actual, Córdoba fue cauta: “Pareciera que el mercado está en orden, pero sólo por los próximos 40 o 45 días”, advirtió. Explicó que las semanas previas a las fiestas suelen mostrar mayor volatilidad, ya que “en Argentina baja el volumen de operaciones entre enero y febrero” y las carteras se ajustan para el cierre del año.

Respecto a los factores de riesgo, la directora de Bell Investment sostuvo que “es muy importante estar pendientes de qué pasa con los mercados de referencia, porque nos van a marcar el ritmo”. Además, subrayó la incidencia de los cambios políticos locales: “Vamos a seguir teniendo modificaciones dentro del gabinete, y todo esto suele tener resonancia dentro de determinados activos”, apuntó.

En cuanto a los bonos, consideró que “los bonos cortos ya dieron sus frutos, ahora es momento de mirar los más largos, donde todavía falta recuperación”. También valoró los balances empresariales: “Han venido mejor de lo esperado; Transener fue una joya en esta última presentación”, afirmó.

Finalmente, explicó que “las migraciones en las carteras responden a la foto del fin de año”, ya que muchos inversores reacomodan posiciones para mostrar resultados favorables en sus balances.