Emilse Córdoba: “Seguimos siendo positivos para Argentina en el mediano y largo plazo”

Con solo seis días hábiles por delante y dos medias ruedas, el mercado financiero argentino entra en su tramo final del año con escaso margen para ajustes.

Emilse Córdoba, directora De Bell Investimentes, advirtió que estos días son clave para quienes buscan cerrar el 2024 con rendimientos alineados a la inflación. “Suele recalcularse la cartera en estos días”, explicó, al detallar que el 24 habrá media rueda únicamente en BYMA y que en Estados Unidos también se operará de manera reducida, solo en contado normal.

La especialista remarcó que estas limitaciones operativas impactan directamente en la liquidez. “No hay contado inmediato, por lo tanto no hay cauciones tampoco”, señaló, subrayando que esta semana concentra la mayor oportunidad para obtener mejores tasas.

Según Córdoba, “los días que se operan más donde vamos a poder encontrar mayor volumen de operaciones van a ser entre hoy y mañana”, ya que luego el mercado entra en una clara desaceleración.

Menor volumen y estrategias para empatar la inflación

En ese contexto, la directora de Bell Investiments sostuvo que quienes busquen al menos empatar la inflación deben actuar con rapidez. “Para conseguir la mejor tasa, esto tiene que estar sucediendo en estos días”, afirmó, haciendo foco en la caída estacional del volumen hacia fin de año.

Consultada sobre el impacto del levantamiento del cepo para personas físicas, Córdoba explicó que no hay cifras precisas sobre cuántos inversores dejaron de operar dólar MEP, pero sí identificó un fenómeno claro: “Se sobredolarizó la persona humana previo a las elecciones”, especialmente entre septiembre y octubre. Esa demanda anticipada de divisas podría moderar la presión dolarizadora tras el cobro del aguinaldo. “Puede ser que no haya tanta demanda de dólar como suele suceder en otros años”, anticipó.

Expectativas 2025 y colocación internacional

De cara al próximo año, Córdoba se mostró optimista más allá de la baja de volumen en el corto plazo. “Seguimos siendo sumamente positivos para Argentina en el mediano y largo plazo”, sostuvo, aunque aclaró que el escenario político seguirá siendo relevante por la necesidad de aprobación de leyes clave.

Finalmente, se refirió a la posible colocación internacional del bono GN29. “Se está actuando contra reloj”, reconoció, aunque dejó una señal alentadora: “Es muy probable que sí se pueda lograr antes del 9 de enero”, fecha del próximo pago de renta. El cierre del año, entonces, se perfila como un período breve pero decisivo para el mercado financiero.

