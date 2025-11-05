Empiria ve una oportunidad para reformas tras el resultado electoral

El sorpresivo resultado de las elecciones legislativas generó euforia en los mercados y un nuevo aire para el Gobierno. Según la consultora Empiria, este escenario favorable representa una oportunidad única para corregir los desequilibrios estructurales del país, tanto en el plano político como en el económico.

En su último informe titulado “La carrera nominal: tipo de cambio, tasa de interés e inflación”, Empiria destacó que el actual esquema cambiario “no parece adecuado para acumular reservas ni atraer inversiones”, condiciones necesarias para reducir el riesgo país y recuperar el crecimiento.

Desde abril, el régimen de bandas cambiarias mutó en la práctica hacia un esquema de devaluación administrada (“crawl”), donde el tipo de cambio oficial se ajusta en torno al 1% mensual, una tasa que continuará bajando en términos reales si la inflación se mantiene cerca del 2%.

Oportunidad política para las reformas

En el plano político, Empiria señaló que el oficialismo duplicó su representación parlamentaria, alcanzando un tercio de la Cámara de Diputados y un cuarto del Senado. Aunque este avance no garantiza por sí solo la aprobación de reformas estructurales, la consultora subrayó que la victoria electoral “actúa como centro de gravedad” para atraer apoyos de legisladores y gobernadores de otros espacios.

El objetivo de estas reformas —incluidas en el Pacto de Mayo— es mejorar la competitividad del país mediante una consolidación fiscal, una modernización laboral, un sistema impositivo más eficiente y una estructura federal más equilibrada.

El trayecto hacia la normalización nominal

Empiria considera que el país está en la línea de largada hacia una normalización cambiaria y monetaria, donde las tasas de interés todavía superan la inflación y la tasa de devaluación.

La consultora prevé que, si el Gobierno decide eliminar o flexibilizar la banda cambiaria y avanzar hacia una liberalización del cepo para empresas, podría producirse un salto cambiario acotado, sin efectos explosivos.

Según sus estimaciones, el traslado a precios sería moderado —entre 30% y 40%— y la tasa de interés podría caer drásticamente desde los actuales niveles del 135% TNA, reflejando un escenario de mayor estabilidad y menor volatilidad.

Bajar tasas y recomponer reservas, las prioridades inmediatas

Empiria advirtió que bajar las tasas de interés se volvió una necesidad urgente para reducir la volatilidad financiera. En este contexto, el Gobierno aprovechó la última licitación de títulos públicos para inyectar $4,5 billones en el sistema, buscando descomprimir las tasas y aliviar la demanda de liquidez.

Además, el Banco Central decidió mensualizar la integración del efectivo mínimo bancario, lo que representa una mejora gradual en la administración de liquidez del sistema financiero.

Finalmente, la consultora valoró positivamente el cambio de tono oficial: por primera vez en seis meses, funcionarios abrieron la posibilidad de comprar reservas por encima del piso de la banda cambiaria, siempre que se recupere la demanda de dinero. Para Empiria, este giro discursivo “es un cambio conceptual saludable” y refleja una visión más flexible del programa monetario, alejada de propuestas extremas como la dolarización o la base monetaria fija.