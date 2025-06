Empleo fantasma: “Se dice que hay postulaciones que no son reales”

Las falsas expectativas en el mercado laboral provocadas por búsquedas laborales no concretadas generan un creciente malestar entre quienes buscan empleo activamente.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Raúl Lacaze, sociólogo y consultor organizacional, quien comentó que, “se dice que hay postulaciones o publicaciones para seleccionar posiciones que supuestamente no son reales”, sobre el llamado fenómeno del empleo fantasma, un término que se ha vuelto habitual en redes y portales de empleo.

Este tipo de publicaciones suelen generar confusión entre los candidatos, ya que muchas veces las búsquedas no se concretan en contrataciones reales. Algunas versiones apuntan a que ciertas empresas o consultoras publican ofertas solo para “sondear el mercado”. “Podría ser que se haga por sondeo, para saber cómo está el mercado, qué condiciones, y de pronto que la gente que contesta dé una idea del mercado”, agregó.

No es una práctica generalizada

A pesar de estas percepciones, Lacaze descartó que se trate de una práctica extendida: “Yo no lo veo como una cosa habitual”, asegura. Más bien lo atribuye a errores o falta de profesionalismo por parte de algunas empresas o consultoras. “A veces hay gente que no es demasiado profesional, y la gente participa en búsquedas y no recibe feedback”, subrayó.

También puede ocurrir que una búsqueda comience pero luego se suspenda por cambios internos en la empresa: “A veces se publican búsquedas que luego quedan truncas porque la empresa decide no cubrir la función o lo hace con alguien interno”, indicó.

El impacto emocional en los postulantes

Una de las principales consecuencias del empleo fantasma es el efecto psicológico que genera en quienes están en búsqueda laboral activa. “Hay mucho que tiene que ver con la desmoralización”, dijo Lacaze, al referirse a las emociones que se desencadenan tras enviar un currículum y no recibir respuesta.

“La sensación personal puede ser que no estoy a la altura del perfil que están buscando”, explicó, advirtiendo que esto puede llevar a un círculo de frustración. A largo plazo, incluso, puede derivar en la pérdida de oportunidades más viables: “De pronto, por la expectativa de una postulación que me interesa más, dejo pasar otra alternativa que es más real”.

¿Distorsión del mercado laboral?

Respecto de si este fenómeno influye en la percepción general del empleo, Lacaze considera que no altera sustancialmente la realidad del mercado. “Puede generar la sensación de que hay más empleo libre del que realmente hay”, pero, según él, no se trata de una manipulación intencionada sino más bien de “desprolijidades” en la gestión de los procesos de selección.

Aunque no descarta que en casos aislados pueda haber motivaciones cuestionables, Lacaze insiste en que no es algo representativo del mercado laboral. “No lo pondría en modo de tener un fenómeno nuevo que esté distorsionando el mercado”, mencionó.

¿Cómo evitar caer en búsquedas dudosas?

La recomendación clave para los postulantes es verificar la trayectoria de quien publica la búsqueda: “Hoy es fácil meterse en las redes, ver la trayectoria de la consultora o la empresa que está buscando gente”, aconsejó el entrevistado.

Y para finalizar, agregó: “No creo que empresas con trayectoria y experiencia pongan en juego su prestigio publicando búsquedas no reales”, dejando en claro que la clave está en la fuente de la oferta laboral.