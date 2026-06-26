En “QR!” advirtieron por la crisis del PJ: "La unidad está cada vez más lejos"

La interna del peronismo volvió a ocupar el centro del debate político y fue uno de los principales temas analizados en el programa "QR!", que conduce Pablo Caruso por Canal E. Durante la emisión se repasaron los cruces entre dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en medio de una discusión que, según los panelistas, amenaza con profundizar la división dentro del espacio.

El debate comenzó con las repercusiones del acto encabezado por Máximo Kirchner en Parque Lezama, donde volvió a poner el foco en la necesidad de preservar la unidad del peronismo y cuestionó la falta de gestos hacia la expresidenta tras la confirmación de su condena.

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Según se analizó en el programa, ese episodio terminó de exponer una disputa política que ya venía creciendo entre el kirchnerismo y el sector que responde al gobernador bonaerense.

El desdoblamiento electoral, en el centro del conflicto

Durante la emisión también se difundieron declaraciones del senador provincial Sergio Berni, quien sostuvo que el origen de la fractura estuvo en la discusión por el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El legislador defendió la postura de quienes rechazaban esa estrategia y cuestionó el rumbo que tomó el espacio luego de esa decisión. Además, aseguró que quienes plantearon diferencias pasaron a ser considerados adversarios dentro del propio peronismo.

Para los panelistas, esa disputa terminó trasladándose a toda la estructura partidaria y generó un clima de fuerte confrontación entre dirigentes y militantes.

Guillermo Moreno impulsó la posibilidad de competir con dos listas

Otro de los momentos destacados fue el análisis de las declaraciones de Guillermo Moreno, quien volvió a plantear la posibilidad de que el peronismo compita dividido.

Durante el programa señalaron que una estrategia de ese tipo podría debilitar las chances electorales del espacio y favorecer a los sectores de la oposición.

Los analistas coincidieron en que la fragmentación aparece como uno de los principales riesgos para el peronismo, especialmente porque, según remarcaron, gran parte del electorado no distingue diferencias sustanciales entre los distintos sectores internos.

A lo largo del debate, los panelistas sostuvieron que la confrontación pública entre dirigentes termina erosionando la imagen del espacio opositor y dificulta la construcción de una alternativa política.

También remarcaron que mientras el oficialismo enfrenta distintos cuestionamientos, el peronismo dedica buena parte de su agenda a resolver conflictos internos en lugar de capitalizar políticamente ese escenario.

Preocupación por el impacto en la militancia

Sobre el cierre del programa, Caruso y los panelistas Jose Amore y Guido Bambini advirtieron que la tensión ya comenzó a trasladarse a las bases del peronismo.

Según plantearon, la confrontación entre dirigentes genera divisiones entre militantes que compartieron años de trabajo político y profundiza un clima de enfrentamiento cuyo impacto podría extenderse más allá de la discusión electoral.

En ese sentido, concluyeron que, si la interna continúa escalando, el costo político podría sentirse incluso en un eventual proceso de reunificación del espacio.

LB