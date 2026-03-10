En “QR!” Pablo Caruso advirtió sobre la concentración de la riqueza: “Tres mil familias tienen el 17% de lo que produce el mundo”

Durante el programa "QR!", que se emite por Canal E, el conductor Pablo Caruso analizó el crecimiento de la riqueza de los multimillonarios en el mundo y advirtió sobre el impacto que esa concentración puede tener en la democracia.

Según explicó el conductor, datos publicados por la revista económica Forbes muestran cómo se incrementó la riqueza de las familias más poderosas del planeta en las últimas décadas. “Si juntamos las tres mil familias más ricas del mundo, tienen el equivalente al 17% de todo lo que produce el planeta”, afirmó Caruso durante el programa.

La concentración de la riqueza en el mundo

El conductor mostró un gráfico que compara la evolución de esa riqueza desde 1985 hasta la actualidad. Según explicó, hace cuarenta años esas fortunas equivalían a cerca del 3% de la producción mundial, mientras que hoy representan cerca del 17% del Producto Bruto Interno global. “En 1985 podían comprar el 3% de lo que produce el mundo. Hoy, con su riqueza, podrían comprar el 17%”, sostuvo.

Para explicar el fenómeno, Caruso citó al economista francés Gabriel Zucman, especialista en desigualdad económica, quien advierte que ese crecimiento del patrimonio también implica un aumento del poder político y de influencia global.

Mark Zuckerberg evalúa comprar una casa en Indian Creek en pleno debate fiscal

Durante el programa, Caruso señaló que esa concentración económica permite a los multimillonarios intervenir en el diseño de políticas públicas, influir en campañas electorales e incluso moldear el debate público. “Cuanto más crece la riqueza de estas familias, más crece su poder”, sostuvo.

El conductor también repasó cifras sobre el financiamiento de campañas en Estados Unidos, donde los aportes privados están permitidos. Según explicó, los multimillonarios pasaron de aportar 18 millones de dólares en elecciones presidenciales en 2000 a 2.600 millones en 2024, lo que representa cerca del 19% de todas las contribuciones a campañas federales.

Multimillonarios y control de medios

Otro punto que destacó el conductor fue la relación entre las grandes fortunas y los medios de comunicación. Caruso señaló que varios multimillonarios son dueños de empresas tecnológicas y medios que influyen en la conversación pública global. Entre ellos mencionó a figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

“En Estados Unidos un puñado de multimillonarios posee medios y plataformas como redes sociales y grandes cadenas de comunicación. De esa manera se moldean las conversaciones y se construye sentido común”, afirmó.

La nebulosa de los contratos multimillonarios que rodean a la Selección Argentina

Al final del análisis, Caruso retomó la mirada del economista Zucman y planteó que el crecimiento de estas fortunas plantea un desafío para los sistemas democráticos. “La pregunta es qué tan democrático es nuestro sistema cuando existe una concentración de riqueza tan grande”, reflexionó.

Según el economista citado, la situación obliga a crear nuevas formas de cooperación internacional para proteger la democracia frente a la creciente concentración de poder económico.

LB