En qué consiste la nueva herramienta del INTA que permite detectar las zonas anegadas de los campos

El investigador del INTA San Luis y especialista del CONICET, Jorge Mercau, pasó por Canal E y explicó la situación de las inundaciones que afectan al centro y oeste bonaerense y presentó la nueva herramienta de mapas hídricos lanzada por el INTA, una innovación que permitirá anticipar zonas anegadas y gestionar mejor los excedentes de agua.

Jorge Mercau aclaró que el nuevo mapa desarrollado por el INTA “no es un mapa de inundaciones, es simplemente un mapa que muestra el origen del agua que puede dar lugar en algunos paisajes a inundación”. En este sentido, apuntó que el foco actual está en el “centro y oeste de Buenos Aires”, regiones donde “naturalmente cuesta mucho sacar el agua, porque es un paisaje hiper plano”.

Indignación por las obras sin terminar

Asimismo, recordó que, “a finales de los 90 se arma el plan maestro de la provincia de Buenos Aires con la idea de ayudar al drenaje”, pero lamentó que, “las obras todavía no se han terminado, 25 años después”. Según desarrolló, el objetivo de ese plan “no es que no haya inundaciones, sino que no genere problemas para la educación, la salud y la logística de la producción”.

“Los excedentes se produjeron, tenemos un año realmente extraordinario en lluvias”, enfatizó Mercau, aunque aclaró que, “no es que nunca ocurrió, pero sí es infrecuente”. Además, detalló que la falta de mantenimiento en canales y caminos agravó el problema: “La falta de mantenimiento de esos canales hace que el agua se mueva más lenta. Desde los municipales, a las cunetas, a todo eso. Mal estado de los caminos hizo que el problema empezara desde temprano”.

Hace cuánto están los excesos hídricos

A su vez, explicó que los registros muestran que “los excedentes se vienen produciendo desde fin de febrero”, y que en algunas zonas “las napas han subido como dos metros”. Y agregó: “Las napas que estaban como a cuatro metros, después de dos o tres campañas secas, se acercaron un montón y obviamente han rebalsado en algunos lugares”.

El entrevistado comentó que la falta de mantenimiento de obras hidráulicas agravó la situación: “Las obras que debieron gestionar un poco ese excedente, no que lo sacan instantáneamente, pero por lo menos lo van procesando, han fallado con alcantarillas en mal estado y canales mal”. También remarcó que, “esto no genera la inundación, ahí no estamos viendo un mapa de inundación, sino un mapa de cómo se fue generando desde temprano y se debería ir procesando”.