Enrique Hernández: “Los conciertos de Oasis dejaron 54 millones de dólares en Ciudad de México”

En diálogo con Canal E, Enrique Hernández, periodista desde Ciudad de México, explicó cómo el fenómeno Oasis refleja el auge del entretenimiento internacional en el país.

Ciudad de México como capital del espectáculo

“Al menos 130 mil personas asistieron a los dos conciertos que Oasis dio en la Ciudad de México”, destacó Enrique Hernández. La presentación de la mítica banda británica coincidió con el fin de semana patrio por la Independencia de México, lo que impulsó aún más la concurrencia. Según el periodista, los recitales generaron una derrama económica estimada en 54 millones de dólares, consolidando a la capital como un punto clave para eventos de gran escala.

“La Ciudad de México se ha convertido en un punto neurálgico de espectáculos, tanto deportivos como conciertos”, señaló Hernández, quien también remarcó la presencia de otros shows masivos como los de Shakira, quien tuvo que agregar fechas por la alta demanda.

El evento fue organizado por Ocesa, empresa que Hernández definió como “un casi monopolio” en la industria del entretenimiento nacional: “Paga alrededor de 5 millones de dólares al año por el alquiler del autódromo, donde también se corre la Fórmula 1”, detalló.

Precios inaccesibles y concentración del negocio

Uno de los aspectos más controversiales es el alto costo de acceso a estos espectáculos. “Ir a un recital como este cuesta entre 300 y 500 dólares, mientras que el salario mínimo en México no supera los 480 dólares”, enfatizó el periodista. Esta brecha plantea una dificultad para buena parte de la población mexicana, pese a que los conciertos suelen agotarse por completo.

En cuanto a la rentabilidad del negocio, Hernández explicó que Ocesa maneja no solo los shows musicales, sino también eventos deportivos como la Fórmula 1, donde participa el piloto mexicano Checo Pérez. “Carlos Slim es uno de los grandes promotores de la Fórmula 1 en México”, recordó, mencionando que empresas como Telmex y Pemex han patrocinado históricamente al corredor.

Además, el periodista mencionó el crecimiento del interés por la lucha libre mexicana, recientemente declarada marca “Hecho en México” por la Secretaría de Economía, lo que potencia su proyección internacional, especialmente en Estados Unidos.

Argentina también tiene su lugar

Respecto a los artistas sudamericanos, Hernández afirmó que “hay una alta demanda por bandas argentinas como Los Caligaris, Los Auténticos Decadentes y Los Cafres”, quienes son habituales en escenarios mexicanos. Estas visitas forman parte del amplio calendario cultural que también incluye fútbol, béisbol y otros espectáculos en ciudades clave como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que se preparan para recibir el Mundial de 2026.

“Esto es parte de un círculo económico donde el entretenimiento ya es una industria con impacto nacional e internacional”, concluyó.