Entre Ríos reanuda envíos de carne ovina a Medio Oriente: “La operación es de una escala acotada”

Después de casi dos décadas sin exportaciones, Entre Ríos reanuda la venta de carne ovina al mercado de Medio Oriente, un hito para el sector agroindustrial provincial. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo.

“Hace 20 años que no se exporta y ahora se hace esta exportación con rito halal”, explicó Guillermo Bernaudo, al destacar la relevancia del operativo. Según precisó, se trata de “un frigorífico multiespecie, para faenar distintos tipos de animales”, cuya puesta en marcha fue acompañada por la provincia.

De cuánto será la operación estimada

Asimismo, aclaró que el volumen inicial es acotado, pero simbólicamente clave: “La operación en sí misma es una operación de una escala acotada, pero que es la puesta en marcha de un cambio”. El envío contempla “1.180 cabezas, 17 a 20 toneladas”, con un embarque que “se hace el lunes”.

Bernaudo subrayó que el impacto principal no está en el monto inmediato, sino en la señal al sector productivo. “Ir generando un polo de demanda a través de este frigorífico, a través de estas empresas que están haciendo este negocio, nos pone en pie de seguir recuperando la actividad ovina en la provincia”, afirmó.

La demanda y su influencia en el crecimiento de la producción

En ese sentido, remarcó que la producción responde directamente a la demanda: “El crecimiento de la producción ovina, como cualquier otra, está en función de la demanda”. Por eso, consideró trascendente haber “cortado esta racha de 20 años sin exportar carne ovina”.

El entrevistado reconoció que hoy la industria tiene más capacidad que la producción primaria. “La industria está un poco más preparada, a lo mejor, que el volumen de producción que tenemos”, señaló. Para cerrar esa brecha, la provincia tomó una decisión clave: “La Nación suspendió lo que era la ley ovina, lo hemos retomado por excepción del gobernador”.

A su vez, detalló que, “los mismos montos que financiaba Nación desde la ley ovina, los ha asumido la provincia”, con el objetivo de impulsar la expansión productiva. El crecimiento, aclaró, será gradual: “Esto va a tener que ser gradual, pero estamos buscando consolidar la expansión de la producción ovina”.