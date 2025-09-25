Ernesto Mattos: “El tipo de cambio es meramente electoral”

En diálogo con Canal E, el economista Ernesto Mattos advirtió que el gobierno está usando el tipo de cambio de forma “meramente electoral”, sin pensar en el futuro económico del país.

Un tipo de cambio con objetivos políticos

“Lo que está haciendo el gobierno es poner un precio máximo y un precio mínimo”, explicó Mattos, al analizar el sistema de bandas cambiarias aplicado por el oficialismo. Según el economista, esta maniobra es una manera encubierta de controlar el valor del dólar, algo que contradice los principios de libre flotación.

“Eso, en cualquier manual de economía, debería generar un mercado paralelo”, agregó, haciendo referencia a la presión del dólar ilegal. En su visión, el gobierno está destinando los pocos dólares que ingresan —en parte por la liquidación del sector agroexportador— a mantener artificialmente el tipo de cambio, con fines meramente electorales.

“La pregunta es si están utilizando todo el apoyo político y los dólares del campo sólo para ganar una elección o si están pensando en cómo sigue la Argentina”, planteó con preocupación.

Riesgos de una doble devaluación

Consultado sobre la posibilidad de una nueva devaluación, Mattos fue tajante: “Ya estás devaluando dos veces en menos de tres meses”, dijo. Para él, la brecha de 200 pesos generada entre las bandas (de $1.100 a $1.500) ya implica una devaluación, cuyos efectos aún no se han sentido del todo.

“El salario de los consumidores no está holgado para sostener estos precios”, aseguró, y advirtió que otra devaluación impactaría aún más en el consumo interno, especialmente en sectores que ya están en caída.

Además, criticó el uso que podría tener el ingreso de divisas tras las elecciones: “¿A qué se va a destinar ese dinero? ¿A infraestructura, a obra pública, a más puertos, o sólo a sostener el tipo de cambio?”, se preguntó, dejando entrever una falta de planificación clara.

El consumo fragmentado y las tensiones geopolíticas

Según Mattos, el consumo actual en Argentina está dividido en dos partes muy distintas: “El 90% tiene un consumo en caída y decreciente, pero hay un 10% que sigue consumiendo como si nada”, comentó. Este segmento, que incluso viaja al exterior y gasta en dólares, ha generado malestar en sectores políticos estadounidenses.

“¿Por qué les tenemos que dar 20 millones de dólares si vienen acá de compras a Miami o Nueva York?”, citó Mattos a funcionarios norteamericanos, reflejando una creciente tensión entre intereses locales y extranjeros.

En ese sentido, también abordó la compleja relación entre los productores de soja, el comercio internacional y la política exterior: “Le estamos dando 20 mil millones de dólares, ellos bajan retenciones, nosotros perdemos mercado, ¿para quién está gobernando Trump entonces?”, lanzó en referencia a los conflictos entre productores norteamericanos y la política comercial con China.

Para Mattos, el escenario está marcado por medidas de corto plazo, sin una visión estratégica de largo plazo: “No está en el ánimo del gobierno reactivar”, concluyó.

