“Esperamos mantenernos libres de influenza aviar y abrir rápidamente mercados como China y Chile”

El presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, analizó para Canal E el presente de la cadena avícola argentina, la reapertura de mercados tras el brote de influenza aviar, la situación exportadora y los desafíos de competitividad.

Carlos Sinesi destacó la relevancia de la feria: “La realidad es que fue una feria importante para nosotros. El viernes de la semana pasada se publicó en la Organización Mundial de la Salud Animal que estábamos libres nuevamente de influenza, lo cual permite poder conversar con nuestros clientes en Europa, en Medio Oriente y en África, y algo del sudeste asiático”.

La importancia de las ferias internacionales

Asimismo, aseguró que Anuga es uno de los encuentros comerciales más destacados del planeta: “La verdad que la feria es muy profesional, es de las más profesionales que existen, y yo creo que está dentro de las dos primeras más importantes en lo que se refiere a comercio”.

Sobre la participación argentina, Sinesi sostuvo: “Fue una muy buena experiencia, esperamos mantenernos libres de influenza durante un tiempo y abrir rápidamente mercados como China y Chile, que a pesar de este declararnos libres todavía siguen cerrados”.

Cuáles son los factores para reabrir el mercado con China

En cuanto a la reapertura del comercio con China, explicó: “Hubo una visita todavía cuando no habían pasado los 28 días que permite la OMSA para auto declararnos libres, que fue una muy buena visita. Estuvo el subsecretario de Agricultura con gente del sector privado. Se los nota con una empatía muy superior a la de lo que pasó en el brote anterior”.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó: “Se han mandado los cuestionarios de zonificación, que eso ya es importante para poder lograr alcanzar acuerdos. Así que tenemos la esperanza”.

Y destacó el trabajo conjunto regional: “Estuvimos reunidos acá con nuestros amigos de Brasil, ellos fueron visitados la semana pasada por China, les fue muy bien, y eso es bueno porque si a ellos les va bien puede generar algo, una empatía directa para poder abrir el mercado lo más rápido posible”.