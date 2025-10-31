Esperan una caída del tributo tras la reunión de Javier Milei con los gobernadores

El tributarista, Marcelo Rodríguez, dialogó con Canal E e hizo hincapié en los desafíos que enfrentará el Gobierno en torno a la reforma tributaria que acompaña las reformas estructurales impulsadas por Javier Milei.

“Yo creo que el puntapié inicial se dio ayer con esta reunión tan cordial, por lo que se vio en los medios, que tuvo el Presidente”, señaló Marcelo Rodríguez, quien destacó que el sistema tributario argentino necesita una revisión profunda. “Debiera revisarse la presión fiscal que está teniendo hoy el ciudadano de a pie, por los impuestos que cobran las provincias, son impuestos muy distorsivos, malos impuestos para cualquier sistema tributario, como sea el impuesto a los ingresos brutos, los impuestos a los sellos, incluso las tasas municipales”, detalló.

La importancia de los impuestos provinciales

Asimismo, subrayó que si bien esos tributos son nocivos, tienen un papel clave en las finanzas provinciales: “Esta es una fuente de financiamiento muy genuina que tienen las provincias, y muy necesaria, porque muchas de ellas financian gran parte de su gasto público con este gravamen”.

Rodríguez explicó que eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos es un desafío de alta complejidad. “Convengamos que el impuesto a los ingresos brutos tiene ya alrededor de 50 años de vigencia en nuestro país, el contribuyente está acostumbrado a padecerlo”, planteó.

En ese sentido, valoró que la reforma tributaria sólo será viable si los gobiernos locales también hacen su parte: “Finalmente no puedo dejar de mencionar la imperiosa necesidad de que las haciendas locales transiten por un camino de reducción de gasto público, porque si no, cualquier reducción de impuesto es inviable”.

¿Es posible la coparticipación del IVA?

Sobre la posibilidad de reemplazar estos tributos por una coparticipación del IVA, el tributarista señaló: “Lo que ha trascendido es una propuesta en virtud de la cual, a cambio de la derogación de este impuesto, el Estado Nacional estaría de acuerdo en coparticipar una parte sustancial del impuesto al valor agregado, se quedaría un 9% la Nación y el resto”.

En cuanto a los impuestos nacionales, consideró que no hay margen para reducir alícuotas, pero sí para simplificar la estructura fiscal. “Yo creo que hay caminos de simplificación del sistema tributario argentino”, afirmó.