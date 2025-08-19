Foresto industria: "Es cuestión de tiempo y que las inversiones van a ir llegando y se va a ir desarrollando

El presidente de la Asociación Forestal Industrial Argentina (AFOA), Pablo Ruival, conversó con Canal E y analizó la situación del sector forestal en el país y destacó las condiciones únicas que tiene Argentina para atraer inversiones y consolidarse como un jugador internacional.

“La foresto industria sigue siendo una industria con un potencial enorme, es una oportunidad única para Argentina. La foresto industria es una industria que tiene virtudes como pocas otras y Argentina tiene actitudes naturales únicas”, afirmó Pablo Ruival.

Se estima una llegada de inversiones al sector forestal

Luego, remarcó que el crecimiento del área forestal responde a un contexto favorable: “Yo creo que es cuestión de tiempo y que las inversiones van a ir llegando y se va a ir desarrollando, se va convirtiendo en acto todo el potencial que tiene la Argentina”.

Sobre la misma línea, Ruival consideró que se requiere un marco claro para atraer capitales: “Punto uno, estabilidad económica y que todo indica que vamos por el buen camino. El segundo tema, el tema logística, la logística es un tema absolutamente clave en esta industria. Y a mi entender, un tercer elemento que es también importantísimo, que es el tema de la ley de tierras”.

Sobre este último aspecto, detalló: “La ley de tierras es un escollo en cuanto a los grandes inversores internacionales, que son los grandes actores en este tipo de industrias”.

Argentina presenta buena actitud forestal

El presidente de AFOA subrayó que el país cuenta con factores naturales diferenciales: “Argentina tiene tierras con actitud forestal en grandes cantidades, tierras llanas. Argentina tiene muchas tierras llanas de actitud forestal disponibles que no compiten ni con bosque nativo ni con agricultura, con lo cual, eso es ya de movida una oportunidad única”.

A ello sumó otros elementos: “La Mesopotamia es una zona ideal para el desarrollo de la foresto industria, disponibilidad de agua en cantidad y las tasas de crecimiento de los pinos o de los eucaliptus están en los más altos del mundo”.