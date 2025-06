Estados Unidos avanza con cárceles para migrantes: polémica por el “Alcatraz de los Caimanes”

En una nueva escalada de medidas contra la migración irregular, Estados Unidos reconvierte un aeropuerto en desuso en el sur de Florida en una cárcel de máxima seguridad destinada a migrantes sin papeles. Apodada “el Alcatraz de los Caimanes”, la prisión estaría rodeada de pantanos y fauna salvaje como caimanes y pitones, y su nivel de seguridad recuerda al modelo de Guantánamo o el penal de El Salvador promovido por Nayib Bukele.

“Es un centro de detención que se está preparando para alojar a personas indocumentadas, muchas de las cuales ni siquiera tienen antecedentes penales. Se los trata como delincuentes por el solo hecho de haber ingresado sin papeles o de intentar renovar su visa”, explicó Fernanda Cornejo, analista internacional, en entrevista con Canal E.

Redadas, deportaciones y violencia

Según datos oficiales difundidos por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), solo en el último mes se deportaron más de 50.000 personas, de las cuales apenas el 20% tenía antecedentes penales. “Se están produciendo detenciones incluso en tribunales, cuando los migrantes se acercan a regularizar su situación”, señaló Cornejo.

Además, relató hechos de violencia que agravan el cuadro: “Se difundió un video de un jardinero mexicano, sin antecedentes, brutalmente golpeado por agentes en California. Las redadas se intensificaron en zonas como Santa Ana, muchas veces a cargo de comandos en camionetas negras sin patente”.

Deportaciones a terceros países

Frente a la negativa de algunos países de origen a recibir deportados, Estados Unidos ha comenzado a enviar personas a naciones como Sudáfrica, Libia o El Salvador. En este último caso, explicó Cornejo, “no se trata de una renta directa, pero sí hay convenios mediante los cuales EE.UU. paga para que presos con antecedentes sean alojados en cárceles salvadoreñas”.

Migrantes trabajadores, en fuga hacia Europa

Ante este panorama, muchos migrantes que llevaban años en EE.UU. comienzan a emigrar a España en busca de oportunidades. “Hay una ola silenciosa de salida hacia Europa de personas que estaban establecidas en el país, que trabajaban en regla y no tenían causas judiciales”, detalló la analista.

Seguridad vs. ideología

Si bien la administración Trump sostiene que las deportaciones responden a razones de seguridad, no hay evidencia contundente de una relación directa entre migración y delito. “Los delitos vinculados al tráfico de fentanilo, por ejemplo, sí se redujeron, pero gracias a acuerdos entre EE.UU. y México que no tienen relación con los migrantes. Es una agenda ideológica, no basada en datos”, sostuvo Cornejo.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, según explicó, fue clave en ese acuerdo al lograr reducir tensiones arancelarias y cooperar con información de seguridad. “Pero eso no justifica el trato que están recibiendo hoy los migrantes en Estados Unidos”, concluyó.