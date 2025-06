“Estados Unidos no está preparado para el consumo interno”: crece la crisis tras el aumento de aranceles

El aumento de aranceles a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos está generando serias complicaciones en el sector de la construcción y en la economía general.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el arquitecto, Gerardo Feldman, quien comentó, desde Miami que, “hoy no se puede trabajar como antes. Los clientes no lo entienden”. El impacto es fuerte en un mercado acostumbrado a la estabilidad de precios y contratos sin cláusulas de ajuste. “El americano no acepta un incremento”, remarcó.

Dificultades para estimar costos en la construcción

La industria de la construcción se ve especialmente afectada. “El mismo trabajo me sale el 100% más que hace dos años”, señaló Feldman. La imposibilidad de mantener precios genera tensiones con los clientes, que comparan obras recientes con presupuestos actuales y no logran comprender la diferencia.

“Está difícil de dar estimado porque nadie quiere dar el presupuesto”, explicó, revelando que muchas empresas prefieren no arriesgarse debido a la volatilidad de los costos. La falta de claridad y la especulación reinante hacen que el sector opere en condiciones poco previsibles. “Uno se siente como en Latinoamérica en realidad”, comparó.

Insuficiente producción nacional y especulación

Uno de los problemas centrales es que el país no está en condiciones de abastecerse internamente. “Estados Unidos no está preparado para el consumo interno”, afirmó Feldman. Aunque se ha importado aluminio de países como Polonia, y existe producción local, no alcanza para cubrir la demanda.

Además, denunció prácticas especulativas en el mercado: “Se aprovechan realmente los valores. A veces se aprovechan mucho”, dijo, en referencia al aumento de precios sin control en materiales esenciales como ventanas, indispensables en renovaciones obligatorias por ley, especialmente en zonas como Florida.

Restricciones migratorias y temor en el sector laboral

Otro de los puntos críticos mencionados fue la persecución a inmigrantes y las nuevas restricciones impuestas por el gobierno. “El americano no va a trabajar en la obra. Todos los trabajadores son latinos”, sostuvo Feldman, y explicó que medidas como las impulsadas por el gobernador Ron DeSantis afectan directamente al personal del sector.

“Hubo una casa de persecución. Uno trataba de que los trabajadores no anduvieran por la calle”, relató. Estas acciones provocaron miedo en comunidades laborales enteras, que temen ser detenidas a pesar de cumplir con aportes a través de empresas contratistas.

Controles migratorios a profesionales calificados

También se refirió a un endurecimiento de los controles migratorios para ciertos profesionales: “Si sos ingeniero o te dedicás a sistemas, te llevan a un cuartito a investigarte”, explicó. Esta medida, según él, responde a preocupaciones del gobierno sobre ciberseguridad, pero genera incomodidad y rechazo entre quienes ingresan legalmente al país.

“La gente no está del todo contenta económicamente. Estamos viviendo una crisis”, concluyó Feldman. Aunque no se trata aún de una recesión como la de 2008, la combinación de inflación, falta de demanda y políticas restrictivas crea un escenario de fuerte inestabilidad.