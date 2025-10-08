Con el fin de analizar la situación del mercado de cambios a pocas jornadas de las elecciones del 26 de octubre, este medio se contactó con el economista, Maximiliano Ramírez, quien advirtió sobre la falta de oferta privada, la presión sobre el dólar y el riesgo de que la volatilidad se intensifique si no hay señales claras desde Estados Unidos en torno al 14 de octubre, cuando el presidente Javier Milei se reúna con Donald Trump.

Maximiliano Ramírez explicó que la situación cambiaria se agravó tras el agotamiento de las liquidaciones del campo: “Me parece que el Gobierno quemó muchos cartuchos la semana pasada. Con la liquidación extraordinaria que hizo el campo, esos 7.000 millones de dólares, y en ese contexto el Gobierno compró poco”.

Se estiman semanas con fuerte tensión cambiaria

Según desarrolló, el escenario actual refleja la falta de oferta genuina: “Estas dos semanas van a ser de fuerte tensión cambiaria, donde va a ser solamente el Gobierno con posiciones muy fuertes estando en el offer, pero por el otro lado una demanda por parte de los privados y por parte de algunos organismos que te llevan a que haya una presión, una tensión cambiaria muy fuerte, que es lo que estuvimos viendo en estos días”.

Ramírez advirtió que el riesgo podría escalar en el corto plazo: “Más que 11 jornadas, te lo miro más a corto plazo, te miro al martes que viene, porque me parece que el martes ahí va a ser un punto de inflexión donde la volatilidad en el mercado puede generarse un poco más, o sea, puede ser mucho más disruptiva si no hay un mensaje por parte del Tesoro Norteamericano en cuanto a la ayuda que nos va a dar”.

Cómo impacta la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

Asimismo, coincidió en que la reunión entre Javier Milei y Donald Trump será decisiva para el clima económico: “Me parece que un poco el 14 te va a generar una mejora en el ánimo del mercado o un empeoramiento. Me parece que ese va a ser un punto de inflexión”.

Según el economista, la falta de novedades concretas podría acelerar la presión cambiaria. “Si no hay un mensaje claro de apoyo, la dinámica puede volverse mucho más disruptiva”, señaló.

Con respecto al impacto de una eventual suba del dólar, consideró que el efecto sobre los precios será acotado: “En términos inflacionarios no vemos grandes modificaciones. Por ahora vemos un valor en torno al 2,3% en los próximos meses, que si bien es un poco disruptivo en relación a la idea que tenía el Gobierno con obtener valores por debajo del 2%, me parece que este pass-through que siempre se explica del traslado de tipo de cambio a precios, por ahora no lo venimos viendo, pero me parece que esa es la parte positiva”.