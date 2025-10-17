Eugenia Muzio: “El financiamiento de EE.UU. cayó bien, pero hay dudas sobre su sostenibilidad”

Desde la sede del evento, Eugenia Muzio contó que el Coloquio de IDEA concluyó con la participación de “los empresarios, CEOs y gerentes institucionales más importantes del país”. Según explicó, los tres días de debates se centraron en temas clave como la reforma impositiva y laboral, la innovación y la tecnología, aunque en los pasillos “la conversación giró en torno a las elecciones legislativas del 26 de octubre y al programa económico del Gobierno”.

La periodista señaló que, si bien el respaldo financiero de Estados Unidos fue bien recibido, existen dudas sobre su sostenibilidad. “Este financiamiento cae bien, pero la pregunta es si es sostenible. Tuvimos un puente de dólares, pero otro puente con el FMI”, explicó, en referencia a los nuevos USD 20.000 millones del Tesoro estadounidense y la posibilidad de otros USD 20.000 millones de un fondo privado.

Expectativas sobre el dólar y el resultado electoral

Muzio comentó que entre los empresarios predomina la incertidumbre sobre el futuro del dólar y el desempeño electoral del oficialismo. “Hay confianza en que La Libertad Avanza puede ganar, pero un 60% cree que el dólar tendrá algún tipo de cambio después de las elecciones”, detalló.

Según su propio relevamiento, la mayoría de los asistentes considera probable una ampliación de las bandas cambiarias y un salto devaluatorio moderado luego de los comicios.

La polémica exposición de Federico Sturzenegger

Consultada sobre la intervención del funcionario, Muzio explicó que la exposición de Federico Sturzenegger dividió opiniones entre los empresarios. “Por un lado, hubo quienes valoraron la desregulación que simplificó trámites; por otro, algunos se sintieron perjudicados por decisiones que afectaron a sectores industriales”, señaló.

Además, indicó que cayó mal “la soberbia” en el tono del economista. “No es la primera vez que Sturzenegger habla en contra de los empresarios frente a los empresarios”, recordó. En contraste, mencionó que el mensaje grabado de Luis Caputo fue recibido con mayor aceptación por su tono más medido, pese a haber sido calificado como “anticuado”.

La ausencia del Presidente y los anuncios de los funcionarios

Respecto a la ausencia del presidente Javier Milei en el cierre, Muzio explicó que “ya se había informado días antes” y que no generó malestar entre los asistentes. “No cayó tan mal porque entienden que está en modo electoral. Los empresarios prefieren discutir reformas estructurales y definiciones concretas sobre el dólar o el acuerdo comercial con Estados Unidos”, sostuvo.

En el mismo marco, Julio Cordero adelantó que habrá avances en la reforma laboral en diálogo con los sindicatos. También participaron los gobernadores “dialoguistas” de Provincias Unidas, como Martín Llaryora, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro, entre otros.