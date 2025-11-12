Eugenia Muzio: “El ministro de Economía hizo una defensa férrea del sistema de las bandas cambiarias”

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista especializada en economía, repasó los principales ejes del discurso del ministro de Economía, Luis Caputo, durante la conferencia anual de la Fundación FIEL, donde reiteró su defensa del sistema de bandas cambiarias y sus planes para reforzar el Banco Central.

Caputo reafirma las bandas cambiarias y contradice a los exministros

Eugenia Muzio explicó que “el ministro de Economía hizo una defensa férrea del sistema de las bandas cambiarias”, asegurando que no habrá modificaciones mientras el dólar se mantenga estable dentro de los márgenes previstos.

Según la periodista, Caputo destacó que “las bandas cambiarias tienen un techo y un piso calibrado, que es el mejor régimen cambiario para este momento de la economía argentina” y dejó claro que “no van a mover las bandas cambiarias hoy, porque justamente el dólar está estable”.

Muzio subrayó el contraste entre esta postura y la de otros exministros presentes en el encuentro, como Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy y Nicolás Dujovne, quienes “insistieron con la liberalización del tipo de cambio y con que el gobierno permita que el dólar flote libremente”.

El mensaje de Caputo, interpretó la periodista, buscó transmitir estabilidad y previsibilidad ante un auditorio de inversores, economistas y empresarios, que “se fueron bastante conformes” tras escuchar al ministro.

Reservas, swaps y una estrategia de refuerzo para el Banco Central

Uno de los puntos más relevantes del discurso, según Muzio, fue la aclaración de Caputo sobre las reservas. “Dijo que la acumulación de reservas es fundamental para el programa económico, pero que será en función de reforzar el balance del Banco Central”, precisó.

El ministro descartó que se trate de un esfuerzo para pagar vencimientos o cumplir metas con el FMI, y sostuvo que el objetivo es fortalecer la posición patrimonial del Banco Central.

Además, Muzio resaltó que “Caputo habló de los instrumentos financieros disponibles para afrontar las deudas, como los swaps con Estados Unidos y con China”. En particular, “destacó que el swap con China sigue vigente y que podría utilizarse para pagar compromisos financieros”, despejando dudas sobre una eventual cancelación del acuerdo asiático.

También mencionó la posibilidad de “contar con unos 20.000 millones de dólares en préstamos bancarios con entidades como Morgan Stanley”, lo que amplía el margen de maniobra del Gobierno en materia financiera.

La inflación y el rumbo económico

Consultada sobre si Caputo habló de inflación, Muzio aclaró que “repitió lo que había dicho en entrevistas anteriores: que el año que viene la inflación va a converger a la inflación mundial”.

El ministro aseguró que el objetivo se logrará manteniendo la disciplina fiscal y monetaria. “Dijo que la inflación se mueve entre el 1,5% y el 2,5% mensual, y que continuarán con los esfuerzos fiscales y monetarios para converger a la inflación mundial”, añadió la periodista.

Sin embargo, el funcionario evitó referirse al dato de inflación de octubre, que se conocería horas más tarde, concentrando su mensaje en el mediano plazo y en la confianza en su programa económico.

