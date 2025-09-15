Eugenia Muzio: "El Presidente presentará solo el presupuesto y sin ministros"

En diálogo con Canal E, la periodista económica Eugenia Muzio, del diario Perfil, advirtió que la presentación del presupuesto 2026 será sin ministros ni Congreso, y con un claro mensaje político de fondo.

La soledad del Presidente y su mensaje al mercado

En una jugada que se repite por segundo año consecutivo, el Presidente de la Nación grabará un mensaje en cadena nacional para presentar el presupuesto 2025, y lo hará en total soledad. “Va a grabar el mensaje en la Casa Rosada y lo va a hacer sin ningún tipo de acompañamiento de ningún ministro”, confirmó la entrevistada.

Este dato, lejos de ser menor, envía una señal política fuerte, especialmente tras los recientes resultados electorales. “Eso ya es, de por sí, todo un mensaje”, remarcó Muzio, agregando que el Gobierno busca “despegar al Ministro de Economía, Luis Caputo, del resultado electoral bonaerense”.

Además, destacó que no es habitual que sea el Presidente quien presente el presupuesto, ya que históricamente esta función recae sobre el Ministro de Economía. “En Argentina suele ser el Ministro el que tiene ese rol y frente al Congreso. En este caso, será grabado y solo con el Presidente”, explicó.

Presión del mercado y exigencias internas

Consultada sobre si se conocen algunas variables clave del presupuesto, Muzio afirmó que la presentación se graba tras el cierre de los mercados precisamente para evitar reacciones bruscas. “Todas las palabras pueden estar medidas en el sentido de sostener la calma”, señaló.

El Gobierno se encuentra en una situación económica compleja, con un dólar que ya perforó el techo de la banda cambiaria, y un contexto electoral que exige prudencia. Muzio subrayó que el Ejecutivo “no puede permitirse un mercado con volatilidad” y que, hasta las elecciones, no se esperan cambios en el esquema cambiario.

Respecto a las metas fiscales incluidas en el presupuesto, anticipó que se mantendrán las ya pactadas con el FMI. “Para 2026 el superávit fiscal debería ser del 2,2% a nivel primario, una meta que los especialistas entienden es muy optimista”, sostuvo. A pesar del compromiso de austeridad, el mercado exige señales más claras de poder político.

En ese marco, Luis Caputo es percibido internamente como alguien que ya cumplió su rol técnico, y ahora el foco se desplaza hacia el respaldo político. “Alrededor de Caputo dicen que ya hizo todo, incluso se puso a los bancos enfrente, y que ahora le toca a la política”, explicó Muzio.