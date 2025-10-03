Eugenia Muzio: “Los empresarios buscan pensar más allá de la volatilidad electoral”

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista especializada en economía y redactora en Perfil, analizó los temas centrales que atravesarán el Coloquio de IDEA 2025, destacando la preocupación del empresariado por la institucionalidad, la reforma laboral y la presión impositiva.

El empresariado quiere discutir el largo plazo

“El empresariado está en esta búsqueda del largo plazo, de poder charlar más allá de esta volatilidad”, afirmó Muzio, al referirse al clima que se vivió en el almuerzo del precoloquio de IDEA, donde se delinearon los principales ejes del evento empresarial más importante del país.

“Más allá de las elecciones, lo que se ve es una necesidad de empezar a hablar del después”, explicó la periodista, subrayando que los temas centrales serán institucionalidad, reforma laboral y reforma impositiva.

Sobre la reforma impositiva, indicó que es el reclamo más repetido: “La presión fiscal es un tema transversal para todos los sectores”. En ese sentido, detalló que el foco está puesto en impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, y en cómo reemplazarlos por tributos más razonables como el impuesto a las ganancias o cargas sociales a cuenta del IVA.

“Hay una propuesta concreta de los empresarios para cambiar el esquema tributario, pero el gobierno está muy enfocado en lo electoral”, remarcó Muzio, señalando una tensión entre las necesidades estructurales y la urgencia política.

Expectativa por la presencia presidencial y los gobernadores

Aunque no está confirmado, aún se mantiene la esperanza de que el presidente Javier Milei cierre el evento el viernes 17 de octubre. “Hay una expectativa de que termine su reunión con Trump y regrese a Argentina para participar del coloquio”, comentó Muzio.

Recordó que en 2023, el mandatario evitó asistir a IDEA y armó su propio encuentro empresarial alternativo: “Le vació el auditorio a Patrizia Guliez, que hablaba en ese momento y hoy es parte de su gobierno”. En 2024, sí asistió, y ahora su presencia nuevamente está en duda.

En cuanto a la representación política, señaló: “Este año no hay paneles con candidatos, pero sí con gobernadores, lo que muestra un giro del empresariado hacia los actores con poder real en las provincias”. Confirmó que asistirán Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros.

Por el lado del gobierno nacional, se espera la participación de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación) y Luis Caputo (Economía), quien estará conectado desde Washington por las reuniones del FMI.

Sobre la asistencia externa, se refirió al swap con EE. UU. y el respaldo financiero: “Es un respaldo bienvenido, pero también una señal de que el mercado no termina de confiar”, dijo. Y remató con una pregunta abierta: “Entonces, el 14 cuando Javier Milei se reúna con Trump, ¿qué van a concretar realmente?”