Eugenia Soler: “Como candidato a presidente, el nombre que más suena es Mauricio Macri”

La reactivación política de Mauricio Macri comenzó a tomar forma con una serie de recorridas y actos partidarios que, según la analista política Eugenia Soler, responden a una estrategia para recuperar protagonismo dentro de la oposición y condicionar al Gobierno nacional.

Durante la entrevista, Soler afirmó que el expresidente aguardó el momento político adecuado para reposicionarse frente a Javier Milei. “Mauricio Macri esperó la baja en la imagen del presidente y los escándalos internos para decir: ‘yo soy un actor que puede condicionar la elección del año que viene’”, explicó.

El PRO busca fortalecerse frente a La Libertad Avanza

La especialista remarcó que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza se tensionó en los últimos meses debido al avance libertario sobre dirigentes históricos del macrismo. En ese sentido, mencionó los casos de Patricia Bullrich y Diego Santilli como ejemplos de figuras que se acercaron al oficialismo.

“Milei necesita el apoyo del PRO para seguir consolidando el voto antiperonista”, sostuvo Soler, quien además señaló que el expresidente intenta fortalecer su estructura política para negociar desde una posición más sólida tanto candidaturas como espacios de poder dentro del eventual armado electoral.

Asimismo, indicó que la Ciudad de Buenos Aires continúa siendo el principal bastión del partido amarillo y uno de los territorios más disputados. Según explicó, la estrategia de Macri también apunta a preservar ese núcleo de poder frente al crecimiento libertario.

Los nombres del macrismo y el futuro liderazgo del partido

Consultada sobre posibles herederos políticos dentro del PRO, Soler consideró que todavía no aparece una figura con el mismo nivel de instalación pública que el exmandatario. Aunque mencionó dirigentes como Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Ignacio Torres, aclaró que ninguno posee hoy la capacidad electoral de Mauricio Macri. “Como candidato a presidente, el nombre que más suena es Mauricio Macri por una cuestión de nivel de conocimiento y posicionamiento”, afirmó.

Para la analista, el expresidente todavía conserva liderazgo dentro del “núcleo duro” del PRO y busca aprovechar las internas del oficialismo para volver a ocupar un lugar central en el escenario político nacional.