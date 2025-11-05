Expectativa por la Expoagro 2026: buscan demostrar que “es la capital nacional de los agronegocios”

Del 10 al 13 de marzo, el predio ferial del Autódromo de San Nicolás volverá a ser sede de Expoagro 2026 – Edición YPF Agro, el evento más importante del agro argentino, que este año celebrará dos décadas de historia con una convocatoria récord tanto de empresas como de bancos. En este contexto, este medio se comunicó con el gerente de comunicación, Diego Abdo.

“Estamos muy contentos y también ya no tan sorprendidos, porque viene sucediendo todos los años de que la exposición se vende con mucho tiempo de anticipación”, aseguró Diego Abdo.

Expoagro cumple 20 años

Asimismo, destacó que, “estamos en la víspera de la celebración de los veinte años”, y que las empresas ya reservan sus lugares con años de anticipación. “Las empresas saben en qué lugar se ubican y con lo que se van a encontrar, nosotros trabajamos para que el productor agropecuario, el ingeniero o el contratista que va a comprar maquinaria e insumo también tenga la mayor previsibilidad posible”, explicó.

Abdo remarcó que el objetivo central de Expoagro “es generar el mejor lugar de negocio”. En ese sentido, señaló: “Nosotros trabajamos para que haya en el medio la participación de los bancos; en general participan alrededor de 11 bancos públicos y privados, y ese es el objetivo número uno de Expoagro”.

Una forma de impulsar los agronegocios

“Por eso decimos y sacamos pecho diciendo que es la capital nacional de los agronegocios”, subrayó. Además, adelantó que, “en el marco de Expoagro se dan siete salones de conferencias, tenemos lotes demostrativos con cultivos en pie y lugares para las innovaciones y nuevos desarrollos, más que nada digitales”.

Según el entrevistado, el evento “marca al menos lo que va a suceder en los siguientes seis meses” en materia de tendencias del agro. “Las empresas terminan vendiendo prácticamente un caudal de maquinarias y servicios en Expoagro, que forma parte del calendario comercial y de negocios muy importante para el sector”, afirmó.

Luego, manifestó que el año pasado fue récord en varios aspectos: “Fue un récord la participación de bancos. Se me vienen imágenes a la cabeza de cola de gente averiguando o tomando preacuerdos de crédito con el Banco Provincia o Banco Nación”.