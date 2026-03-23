Expoagro 2026: “La realidad es que notamos muchas más consultas que los otros años”

El director ejecutivo de Nordheimer Campos y Estancias, Federico Nordheimer, evaluó en Canal E que el mercado de campos en Argentina muestra señales de mayor dinamismo, impulsado por el buen momento de la ganadería y el interés de inversores y productores en expandir su actividad.

“La realidad es que estuvimos en la Expo por tercer año consecutivo, ya tenemos cierta historia ahí, y la realidad es que notamos una marcada tendencia, muchas más consultas que los otros años”, afirmó Federico Nordheimer.

Crece el dinamismo en el mercado de campos

En ese sentido, explicó el perfil de quienes se acercaron: “La gente se acercaba para saber qué valían sus campos, sus propiedades, averiguar por otras zonas, claramente con intención de informarse del mercado”. También remarcó el contexto favorable: “La verdad es que el mercado estuvo muy dinámico en los últimos años y se vio reflejado en la cantidad de visitas que tuvimos”.

Nordheimer señaló que muchos productores están analizando reconvertir o ampliar sus explotaciones hacia la ganadería. “En principio, venían a buscar campos agrícolas puros, pero claro, como no hay mucho en el mercado, la realidad es que es una figurita difícil”, planteó.

Crece la tendencia sobre los campos ganaderos

Frente a esa escasez, destacó un cambio de enfoque: “Se acercaron para averiguar por temas de campos ganaderos”. Además, indicó que el contexto económico también influye en las decisiones de inversión: “Siempre digo que esto es el reflejo de años buenos económicos. Entonces, cuando el productor está con sobrante dinero para hacer algo, lo quiere volver a invertir en tierra”.

El entrevistado destacó el rol clave de las exportaciones en el desarrollo de la actividad ganadera. “Las exportaciones en los últimos años han volado”, sostuvo. Asimismo, puso en valor el posicionamiento internacional del producto argentino: “La realidad es que la carne argentina es un producto distinguido”.

En esa línea, destacó el potencial de crecimiento productivo: “Hay mucho por crecer en el sentido de que todavía se faena muy liviano, todavía se pueden aumentar muchos más kilos y ser muchos más ingresos para el país”.