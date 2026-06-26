Exportación de carne a China: “Podemos ser el gran proveedor en el cupo que tenemos”

El presidente del Rosgan, Raúl Milano, evaluó en Canal E el mercado internacional de la carne vacuna y sostuvo que Argentina podría beneficiarse durante el segundo semestre por el avance de Brasil y Australia sobre las cuotas de exportación hacia China.

Raúl Milano explicó que China redefinió el esquema de importaciones mediante un sistema de salvaguardas que fija cupos por país según su desempeño histórico. En ese marco, señaló que, "Argentina recibe quinientas once mil toneladas, que es más de lo que estábamos enviando, muy favorable para nosotros", mientras que Brasil y Australia avanzaron mucho más rápido en la utilización de sus cuotas.

Argentina y un momento crucial para exportar carne a China

Según desarrolló, esa situación puede convertirse en una ventaja para el país. "La pregunta es si en el segundo semestre, cuando ya Brasil y Australia están fuertemente ya cumpliendo su cuota, nos queda la gran oportunidad Argentina de que podemos ser el gran proveedor en el cupo que tenemos, y evidentemente con mejores precios", afirmó.

Milano también puso el foco en otro aspecto que considera clave para mejorar el negocio con el gigante asiático: la habilitación para exportar menudencias. "¿Qué necesitaría Argentina para tener un buen momento con China? Que se apruebe el tema de menudencia", remarcó, y agregó: "¿Qué dicen los chinos? Que vaya Milei. ¿Qué decimos todos los que estamos en la cadena? ¿Por qué no hay una escapada para allá y liberar algo que es tan importante?".

Suba sin techo del precio de la carne

Respecto del contexto internacional, destacó que la ganadería atraviesa un escenario inédito. "Hace 29 meses consecutivos que el precio de la carne internacionalmente aumenta", aseguró, y añadió que, "esto nunca ocurrió".

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que Argentina necesita aprovechar este momento mediante mayores inversiones. "La única manera para que el stock aumente es que haya inversión y financiamiento", afirmó al anunciar una jornada organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario para promover nuevas herramientas destinadas al sector.

Sobre si este es un buen momento para ingresar al negocio ganadero, respondió: "Yo creo que sin lugar a duda es un buen momento". Y explicó que, "en un país que tiene una oferta tan escasa de volumen" y con "un mundo que demanda", las perspectivas siguen siendo positivas.