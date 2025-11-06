Fabio Sánchez: “Las ofertas que exigen comprar rápido son el primer indicio de fraude”

En diálogo con Canal E, el experto en ciberseguridad, Fabio Sánchez, director de OCP Tech, brindó recomendaciones clave para protegerse de las estafas electrónicas en tiempos de descuentos digitales.

Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia de las ofertas

Según Sánchez, el primer paso para evitar una estafa es “conocer los riesgos a los que estamos enfrentados y cómo están intentando robarnos”.

El especialista advirtió que los fraudes más comunes durante el Cyber Week se basan en la creación de sitios falsos que imitan a las plataformas de e-commerce más utilizadas.

“Los ciberdelincuentes crean un sitio falso y nos llevan por diferentes medios —correo electrónico, mensajes de texto o cadenas de WhatsApp— para que caigamos en la estafa”, explicó. Una vez dentro, el usuario ingresa su información personal y financiera, lo que facilita el robo de datos y dinero.

El especialista insistió en mantener la atención constante: “El punto más importante es conocer que los ciberdelincuentes están al acecho en todo momento”, remarcó. Estas tácticas buscan que las víctimas introduzcan sus usuarios, contraseñas y datos de crédito sin darse cuenta.

También recomendó desconfiar de promociones con grandes descuentos o de tiempo limitado, ya que apelan a la urgencia del comprador: “Siempre tratemos de dudar de esa promoción; esas ofertas que exigen comprar rápido son el primer indicio de que puede tratarse de un fraude”, alertó.

Cómo proteger las cuentas y actuar ante una estafa

Para el experto, una de las medidas más efectivas es habilitar la autenticación de doble factor, una herramienta disponible en casi todos los sitios de comercio electrónico.

“Aunque roben nuestro usuario y contraseña, no van a poder ingresar si activamos el otro factor de autenticación”, explicó Sánchez. Este sistema envía un token de seguridad —por correo, SMS o aplicación— que debe confirmarse para completar la transacción.

“Nosotros mismos debemos decidir dónde queremos recibir ese token: por correo electrónico, mensaje o aplicación móvil”, aclaró. De esta manera, el usuario confirma su identidad y evita que un atacante use sus credenciales.

En caso de haber caído en una estafa, el primer paso es actuar con rapidez. “Hay que notificar al banco y al sitio e-commerce para bloquear cualquier transacción y proteger los datos”, indicó. Además, recomendó tomar capturas de pantalla del sitio o los mensajes fraudulentos y enviarlos a las unidades de ciberdelincuencia o policía judicial, para que se inicie la investigación correspondiente.

“Cada país tiene sus propios canales de denuncia; en Argentina existen las policías judiciales especializadas en ciberdelitos”, recordó Sánchez.

Finalmente, insistió en la prevención y la prudencia como las mejores armas digitales: “Siempre sospechar, siempre dudar. Ese es el primer paso para no caer”, concluyó.

