El analista político, Federico González, sostuvo para Canal E que el llamado “Cártel de los Soles” fue una coartada discursiva y advirtió sobre errores del gobierno argentino, el trasfondo geopolítico del petróleo y una transición venezolana que no será pacífica.

“Todo hace indicar que no existe. Quizás podría existir este cártel, pero lo que es claro es que esto fue una coartada para la opinión pública y no es el verdadero móvil”, afirmó Federico González. En esa línea, recordó antecedentes históricos similares: “Eso ocurrió con el tema de la invasión a Irak, George Bush, hijo, cuando se habló del tema de las armas químicas, de la fábrica de armas químicas que nunca se descubrió”.

La motivación de Estados Unidos detrás de la intervención en Venezuela

Según desarrolló, existen tres posibles motivaciones detrás de la decisión estadounidense. “Hay como tres móviles posibles que podrían coexistir”, explicó, aunque remarcó que uno se impone sobre los demás. “El segundo es el petróleo, que sería un móvil netamente material. Y el tercer móvil es que el petróleo tiene importancia, pero tiene un valor geopolítico en la nueva guerra fría comercial entre Trump y China”.

El giro discursivo de Estados Unidos dejó en una posición incómoda al gobierno argentino, que había respaldado públicamente la existencia del Cártel de los Soles. En este contexto, González planteó: “Como diría una metáfora futbolística nada original, porque otros han dicho que quedaron en offside”.

Sobre el presidente Javier Milei, señaló que, “no es que cometió uno o dos, cometió dos”, y agregó que, “cuando uno opina desde un punto de vista, desde una perspectiva oficial, no como puede hacer un comentarista, un analista, sobre el tema geopolítica hay que ser muy prudente con lo que se dice”.

El "fanatismo" de Javier Milei por Donald Trump

El entrevistado atribuyó esos errores a una relación desequilibrada con Estados Unidos: “Hay la necesidad de congratularse con el amo de Estados Unidos, la admiración que él tiene hacia Donald Trump, no es compatible con el rol del Jefe de Estado”. Sobre la misma línea, diferenció: “Una cosa es los buenos vínculos y ser un aliado estratégico, y otra cosa es ser un fan y aplaude al que está haciendo algo malo”.

Respecto a la advertencia directa de Donald Trump a Diosdado Cabello, destacó el estilo del presidente estadounidense: “Hay algo que hay que reconocer, que a veces es salvajemente claro respecto de lo que piensa hacer y lo hace”.