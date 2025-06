Fernanda Laiún sobre el impacto de los nuevos encajes del BCRA: “La economía no crece por la tasa del banco, crece con inversión”

Las recientes medidas del BCRA que elevan los encajes para billeteras virtuales y fondos de inversión marcan un cambio clave en el sistema financiero argentino. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista, Fernanda Laiún, quien comentó que, “aquellos que reciben fondos del público van a poder pagar menos interés”.

Según explicó, el dinero que los usuarios colocan en fondos o billeteras virtuales ahora tendrá un porcentaje mayor inmovilizado, lo que reduce su rentabilidad.

“Si me dejaste 100, antes me guardaba 20 y prestaba 80. Ahora me tengo que guardar 50, y solo puedo prestar 50”, detalló, remarcando cómo esta nueva proporción limita el rendimiento para los ahorristas y, a su vez, reduce las tasas activas.

Un paso hacia la equidad regulatoria

Laiún valoró positivamente la medida: “Es una forma de igualar la situación de los bancos con las billeteras virtuales, que hoy funcionan como entidades financieras”. Subrayó que los bancos ya tenían esta obligación y que las billeteras deberían responder al mismo estándar, lo que también fortalecería la estabilidad del sistema.

“El encaje protege contra una estampida bancaria. No puede ser que una billetera tenga un encaje del 20% y un banco del 30 o 35%”, argumentó, cuestionando el marco regulatorio anterior por su asimetría.

Impacto positivo en la economía real

Para Laiún, el objetivo de fondo es fomentar el crédito productivo. “La economía no crece por la tasa que me pagan en el banco, crece cuando alguien toma un préstamo para invertir”, afirmó. La lógica es que, con menos rendimientos pasivos, baja el costo del crédito y aumentan las inversiones viables.

“Cuanto más baja el interés, más proyectos se vuelven rentables”, explicó, señalando que esto favorece la actividad económica y desalienta la especulación. En su visión, el país necesita impulsar el crecimiento a través del trabajo y la producción, no del rendimiento financiero fácil.

Especulación vs. desarrollo

Consultada sobre posibles reclamos de las billeteras virtuales, Laiún fue tajante: “Quejarse pueden, pero este es un mercado muy regulado. ¿Cuál sería el justificativo para un encaje diferenciado?”. Añadió que la especulación financiera en un contexto inflacionario perjudica al conjunto de la economía.

“Tengo que pensar como país: ¿nos conviene que haya más actividad productiva o que viva de la especulación?”, se preguntó retóricamente. Reconoció incluso que la medida la afecta personalmente, pero subrayó que la prioridad debe ser colectiva.

Cambios en el IVA: alivio para el consumidor final

En el tramo final de la entrevista, Laiún analizó otra medida: la exención del régimen de percepción de IVA para compras menores a 10 millones de pesos, desde julio.

“Los supermercados actuaban como agentes de percepción y eso generaba distorsiones financieras innecesarias”, explicó. Según la experta, esta modificación simplifica el sistema tributario, evita adelantos impositivos injustificados y apunta contra la informalidad sin ahogar al consumidor.

“Medidas como estas permiten concentrarse en lo importante”, remató, destacando el valor de la simplificación fiscal como motor de eficiencia.