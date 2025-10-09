Fernando Camusso: “El mercado está viendo que de alguna manera hay algún acuerdo que se viene”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en comunicación con Canal E, analizó la reacción del mercado frente a la suba del dólar y la expectativa por un eventual acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos.

Fernando Camusso señaló que, “nos sorprendimos hoy con un Tesoro corrido de 1.430 a 1.470. Dicho sea de paso, novedad obliga, ya se está operando dólar oficial a 1.456, 1.460”. También detalló que, “evidentemente apareció algo de oferta privada. Vamos a ver cuánto se opera hoy. Pero hay un par de noticias que me parece que son interesantes, más allá de eso”.

La apertura del mercado

Además, describió que, “bonos y acciones están subiendo muy fuerte. Brecha oficial MEP, te diría achicándose bastante. Tenemos al MEP por primera vez debajo de 1.500. Se había arrancado 1.525, 1.530 la jornada”.

Para Camusso, “más allá de que sí, de que evidentemente esta es la última jornada de la semana y que uno esperaba y estaba haciendo números para ver si los ingresos extraordinarios del Tesoro se terminaban hoy. Y eso lo vamos a ver”.

La expectativa del mercado

A su vez, subrayó que, “la realidad es que me parece que el mercado está descontando un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, obviamente lo sabremos con el devenir de las horas, pero evidentemente Caputo se quedó en Estados Unidos porque evidentemente algo se va a anunciar”.

“No sabemos si lo va a anunciar directamente Milei en la reunión con Trump. Eso se desconoce, pero evidentemente el mercado está viendo que de alguna manera hay algún acuerdo que se viene”, expresó el entrevistado.

En otra instancia, remarcó que, “más allá de que el oficial se haya corrido un poco hacia el techo de la banda. Recordemos que estamos viendo un techo en 1.484 e iniciamos la jornada con 1.470. Ahora algo más abajo El mercado de alguna manera me parece que está viendo eso y, por lo tanto, está reaccionando de la forma que están reaccionando sobre todo bonos”.