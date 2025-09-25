Camusso: “Es momento para empezar a comprar reservas y eso va a poner un piso en el tipo de cambio”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en contacto con Canal E, se refirió al escenario financiero y cambiario en un contexto marcado por la volatilidad de los bonos, las acciones y las brechas entre los distintos tipos de dólar.

Fernando Camusso explicó que, “eso depende básicamente de las decisiones primero que uno necesitó tomar o debe tomar previo a las elecciones, no es lo mismo operar una cartera post elecciones que previo a las elecciones”.

Las acciones y bonos para cubrirse de los factores económicos

Según detalló, “si uno pensaba de alguna manera que podía haber cimbronazos y en todo caso te fuiste cubierto, hay instrumentos de cobertura en el mercado, si fuiste muy abierto en riesgo con bonos, sufriste un cimbronazo”.

Por eso, Camusso advirtió que, “a veces es interesante lograr, dependiendo del horizonte de riesgo y obviamente de cada inversor, tratar de evitar semejante volatilidad porque además uno no conoce el diario del lunes, ese es el problema”.

El ajuste del mercado

Sobre el mercado bursátil, señaló que, “el mercado de acciones es un mercado que ha ajustado mucho, pensá que en los máximos de este Gobierno estuvo sobrepasando los 2.400 dólares contados con liquidación del índice y hoy lo tenés 1.000 abajo”.

Luego, el entrevistado manifestó que el foco está en los bonos: “Es el mercado de bonos lo que te refleja la performance macro, es ahí donde al riesgo país se le complica bajar de 1.000 puntos, hace muy pocos días lo tuviste en 1.500”.

Asimismo, remarcó que, “el dólar oficial debiera acomodarse, es momento para empezar a comprar reservas y eso te va a poner de alguna manera un piso en el tipo de cambio oficial”. En ese sentido, aclaró: “Yo no lo dejaría caer más de esto, porque entre otra cosa ya sabemos cómo pega la apreciación en la micro”.