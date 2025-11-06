Fernando Camusso: “La intervención del Tesoro de EE.UU. sirvió para calmar el mercado antes de las elecciones"

En diálogo con Canal E, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, explicó las implicancias del cierre de posiciones en pesos por parte del Tesoro de Estados Unidos y el debate sobre si el swap con China constituye o no una forma de deuda.

El rol del Tesoro estadounidense y la señal al mercado

Consultado sobre la caída de las letras que habrían sido adquiridas con fondos del Tesoro norteamericano, Camusso explicó que “todavía no hay información oficial, pero los datos del 31 de octubre mostraron una baja fuerte en esas letras”. Según el analista, esto podría reflejar “un cierre de posición del Tesoro de los Estados Unidos”, aunque aclaró que “por mercado eso no se puede hacer, porque la cotización se dispararía”.

El economista planteó que, ante esa situación, “si tengo que cerrar contra reservas o con la activación del swap, es posible que haya habido algo de eso”, aunque insistió en que “no hay datos oficiales al respecto”.

A su juicio, más allá de la operación puntual, “la intervención del Tesoro de los Estados Unidos sirvió como una ventana de oportunidad para aplacar un momento difícil de la economía, sobre todo los días previos a las elecciones”.

Camusso consideró que sin esa intervención, “el tipo de cambio podría haber terminado en un nivel mucho más alto”, y que el gobierno habría llegado al 26 de octubre en una situación cambiaria mucho más tensa. “Fue una medida que, aunque discutible, estabilizó el mercado a corto plazo”, agregó.

Swap con China y la discusión sobre la deuda

Respecto del posible uso del swap, Camusso detalló que “independientemente de si es inverso o no, un swap puede ser tanto de tasa de interés como de monedas, y no tiene dificultad que sea de dólares a pesos o viceversa”. Sin embargo, advirtió que el punto central está en determinar si su activación implica deuda o no.

“Si cambio pesos por dólares, ¿a qué tipo de cambio lo hago? Si me queda activado el swap, me resulta difícil pensar que no sea deuda”, explicó.

El economista insistió en que “la gran pregunta es si este esquema realmente permite recomprar reservas de forma virtuosa o si el Tesoro debe seguir interviniendo dentro de la banda”.

También reclamó mayor transparencia: “El Banco Central debería mejorar el mecanismo de información para que todos tengamos claro cómo fue la operación”, señaló.

Finalmente, Camusso consideró que “si Argentina logra recomprar reservas con los bonos rebotando y un riesgo país más bajo, no tendría por qué activar un mecanismo contingente”, pero advirtió que “haría falta claridad para saber cómo se resolvió la operación y a quién benefició”.



