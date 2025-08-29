El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, dialogó con Canal E y analizó la situación financiera tras las últimas medidas del Banco Central. También explicó que la calma cambiaria de los últimos días es transitoria y que la volatilidad persistirá hasta las elecciones de octubre.

“Primero sería una expresión de deseo, esperemos que sea el fin de las turbulencias. No creo que la volatilidad termine básicamente de esta forma tan rápida y abrupta antes de las elecciones de octubre”, señaló Fernando Camusso.

La influencia de las elecciones sobre las medidas del Banco Central

Asimismo, advirtió que las recientes decisiones del Banco Central tienen un fuerte componente electoral: “Va a haber más volatilidad y seguramente la política de encaje tiene una clara connotación más bien política. Estamos de alguna manera también subordinando un poco las decisiones en términos monetarios, de manera que tratemos de pasar estos tiempos que corren con la menor calma cambiaria posible y obviamente con la menor volatilidad de tasas posible”.

Sobre la restricción a la posición en dólares de los bancos, Camusso explicó que, “estoy tratando de que el último día hábil del mes no se me arme un poco el lío de alguna disparada cambiaria, como pasó y ya lo hemos visto por ahí por julio. Entonces, me parece que es una medida que de alguna u otra manera apunta a que pasemos el día de hoy lo más calmo posible en términos de presión cambiaria”.

Luego, sostuvo que el Gobierno busca garantizar el roleo de deuda y controlar la liquidez: “El Gobierno se asegura con esta suba de encajes, alargar duration por un lado y también tratás de que no te venza deuda tan corta. Entonces vos decís, bueno, yo pateo bastante para el 2026, absorbo casi un billón de pesos y lo que te queda de aquí a octubre es relativamente bajo y vos lo podés manejar”.

La necesidad de terminar el mes con un dólar tranquilo

En ese sentido, el entrevistado afirmó que, “son movimientos que de alguna manera lo que hacen es tratar de que el apretón monetario sea aún mayor para cerrar las puertas de que haya otros movimientos que te generen mayor volatilidad de tasa o de tipo de cambio”.

Con respecto al impacto de las tasas en la economía real, comentó: “No tenés más opción que mantener la tasa alta, y lo que debiéramos impedir de alguna manera es que sea tan volátil, pero la tasa alta va a estar sí o sí, y parece al Gobierno que ese es un objetivo que no le importa mucho de cara a la cuestión desinflacionaria, por lo menos hasta octubre”.