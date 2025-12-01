Fernando Rodríguez Canedo: “El balance es muy positivo”

En diálogo con Canal E, Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA, describió el balance 2025 de la industria automotriz y las prioridades que trabajan junto al Gobierno.

Balance 2025: crecimiento, inversiones y un desafío pendiente

Para Rodríguez Canedo, el cierre del año deja señales alentadoras: “El balance es muy positivo para nosotros”, aseguró. Explicó que tanto la producción como el mercado interno mostraron variaciones favorables: “Estamos proyectando un cierre por encima, más o menos entre el orden del 2-3% respecto al 2024”, mientras que el mercado interno crecerá alrededor del 50%.

La única variable que no acompañó fue la exportación. Allí, el ejecutivo admitió un punto crítico: “La agenda hoy del sector está muy focalizada en ver cómo mejoramos la competitividad para poder retomar la senda de crecimiento en exportaciones”. Aun así, remarcó que el año fue “muy positivo”, con una agenda nutrida junto a toda la cadena de valor y al Gobierno, de cara a un 2026 que el sector encara con “mucho optimismo”.

Reunión con Economía: medidas, inversiones y un mercado que se duplicó

Rodríguez Canedo destacó la reciente reunión con el ministro Luis Caputo como parte de una agenda ya consolidada de trabajo trimestral. El encuentro dejó conclusiones favorables: “Las medidas que ha tomado el Gobierno, que nosotros le hemos propuesto, han tenido un resultado muy importante”, afirmó.

Recordó que en los últimos dos años las terminales anunciaron más de USD 2.000 millones de inversiones en nuevos modelos, con impacto directo en producción, empleo y recaudación. A eso se sumó el impulso al mercado interno tras la eliminación del primer tramo del impuesto interno: “Se han duplicado las ventas de ese segmento”, aseguró.

El crecimiento del segmento alcanzado por la medida fue especialmente fuerte: “Hoy es un segmento que está creciendo en el orden del 128%”. Esa reacción convierte a la agenda conjunta con el Gobierno en una prioridad compartida entre sector privado y Estado, orientada ahora a un nuevo eje central: mejorar la competitividad exportadora.

Competencia importadora y el desafío exportador para 2026

Consultado sobre la llegada de nuevas marcas que planean importar vehículos —incluyendo modelos estadounidenses y japoneses fabricados en Estados Unidos—, Rodríguez Canedo subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos: “El foco está puesto en cómo hacemos para ser más competitivos, principalmente para la exportación de nuestros vehículos”.

Ante un 2026 que podría caracterizarse por un fuerte incremento de importaciones, el ejecutivo advirtió que el objetivo será equilibrar el flujo comercial reforzando la capacidad de exportar más unidades. Aunque no profundizó en medidas específicas, dejó claro que la agenda común entre Gobierno y sector apunta a incrementar la competitividad estructural para sostener el nivel de producción y proteger el empleo.



