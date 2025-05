Fernando Savore: “Cada vez más empresas pyme empujan a las primeras marcas a caerse de la góndola”

En diálogo con Canal E, Fernando Savore explicó cómo se está comportando el consumo en los comercios de cercanía y qué expectativas hay frente a las políticas para estimular la economía.

Consumo en alza: señales de recuperación

Según el entrevistado, se empieza a percibir una mejora en el nivel de ventas. “El tema del ticket ha crecido aproximadamente entre un 20 y un 30%”, afirmó, destacando que el aumento no solo se refleja en el monto recaudado sino en la cantidad de operaciones diarias.

Este comportamiento responde a un cambio en el patrón de consumo: “La gente empezó a relajar, de ver que el precio se sostiene, entonces ya no hace la compra compulsiva para los 15 días”. Para el dirigente, este nuevo hábito favorece especialmente al comercio de proximidad.

Marcas Pyme en ascenso

El consumidor argentino sigue siendo marquista, pero la brecha de precios está generando un desplazamiento hacia opciones más económicas. “Todavía seguimos con un pan lactal de primera marca en 5.000 pesos y un pan de una empresa Pyme en 2.500”, ejemplificó Savore. La diferencia impulsa al cliente a probar alternativas que muchas veces terminan imponiéndose en la góndola.

“Cada vez las empresas Pyme me están empujando a la primera marca a que se caiga de la góndola”, señaló. Según su experiencia, las marcas tradicionales están empezando a reaccionar: “La empresa más conocida me baja menos mercadería y la empresa Pyme me baja más”.

Ajustes en las grandes marcas

En los últimos meses, algunas compañías líderes comenzaron a corregir sus precios tras notar la caída en sus ventas. “Teníamos que vender una chocolatada en 4.500 pesos. Invendible.”, expresó Savore. Luego, la empresa aplicó un descuento del 50% y el producto recuperó clientes.

Este fenómeno se repite con otros artículos: “Vendía una harina en 1.700 y ahora la puedo vender en 1.300. Creo que las empresas empiezan a entender que han marginado con el dólar de la banda de arriba, pero no es la realidad”.

Expectativas ante las medidas del Gobierno

Sobre las recientes políticas económicas, Savore fue cauto. “La gente va a ser siempre cauta, Roberto. Obviamente lo que hay que generar es la confianza”, remarcó. Considera que solo con estabilidad y previsibilidad se podrá incentivar decisiones de consumo más grandes, como una reforma en el hogar o la compra de un vehículo.

“Lo que la gente necesita es creer en esto para poder decir ‘me animo a hacer la inversión”, dijo. Para él, la clave está en consolidar una economía que permita proyectar a mediano plazo.

Estabilidad de precios: clave para el comercio

Savore celebra que se haya logrado salir del espiral inflacionario de meses atrás. “Tuvimos un amesetamiento de precios que fue bueno”, comentó. Esto permitió que los comerciantes pudieran recuperar una lógica de negocio más previsible: “La función de un comerciante es comprar a 10, vender a 13 y reponer nuevamente la mercadería a 10”, agregó.

Gracias a la menor volatilidad, también pueden implementar estrategias comerciales. “Puedo poner alguna promoción sabiendo que gano menos o salgo empatado. No importa, pero traigo gente”, explicó.

Un llamado al sector

Savore instó a los almaceneros a aprovechar el momento con una actitud proactiva. “No es tiempo de que el colega, que el almacenero, duerma la siesta. Hay que salir todos los días a buscar precios”, recomendó. Destacó que existen muchas ofertas de proveedores y mayoristas que, bien gestionadas, permiten trasladar precios competitivos al consumidor final.