Fernando Savore: “La gente le dio la chance, tal vez por un bolsillo más flaco, a las empresas PyMEs”

El vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros, Fernando Savore, evaluó en Canal E que la caída del consumo y la presión inflacionaria están reconfigurando el mapa del comercio de cercanía en Argentina.

“El tema de la compra en grupos, que a veces, que al comienzo fue parte de una motivación de la familia, bueno, vamos, compramos un pack de latas de tomate, que son 24, y la dividimos”, explicó Fernando Savore. Sin embargo, aclaró que esta práctica perdió fuerza: “Esto, digamos, fue una motivación que duró poco, porque no es tan fácil coordinar lo que consume cada familia con respecto a la otra”.

La marca PyME toma relevancia en los comercios

Frente a la caída del consumo, los comercios de barrio ajustaron su modelo. En este contexto, destacó el vínculo directo con productores: “Hemos, digamos, hecho muchos cambios de darle mucha importancia y mucha relevancia a lo que son nuestras empresas PyMEs”.

Savore detalló el beneficio de este esquema: “La compra directa pasa, es que la PyME viene, baja la mercadería, y nosotros le estamos pagando de contado”. Esto genera ventajas para ambos lados: “Se beneficia a la PyME, porque evidentemente la plata llega rápido y nosotros conseguimos un buen precio”.

Cambio de hábitos en el consumo de las familias

El cambio también responde a una transformación en la demanda: “Yo lo que les digo es que hoy la gente le dio, no hace tiempo ya, que la gente le dio la chance, tal vez por un bolsillo más flaco, a estas empresas PyMEs, y la verdad es que las adoptaron”.

El factor precio domina todas las decisiones de compra. “No, es en todo, es en todo”, afirmó el entrevistado. Y ejemplificó con el rubro lácteos: “Prácticamente todo lo que es lácteos de primera marca aumentó un 10%”.

Esa suba impulsa la migración hacia segundas marcas: “Hablamos de un postrecito de primera marca, cuesta $2.900, y ese mismo postrecito de una marca PyME cuesta $1.300. O sea, es una diferencia tremenda”.