El economista, Federico Glustein, pasó por Canal E y se refirió a que el dato de inflación de marzo encendió señales de alerta en la economía argentina. Con un Índice de Precios al Consumidor del 3,4%, el más alto en diez meses, analizó los factores detrás de la suba y anticipó un escenario complejo para los próximos meses, con fuerte impacto en alimentos, energía y consumo.

“El 3,4% es el dato más alto del año y es el dato más alto de los últimos diez meses en los cuales la inflación viene subiendo”, explicó Federico Glustein, al tiempo que recordó que, “de aquel mayo de 2025, donde dio 1,5%, donde todo parecía indicarnos que la inflación iba a dejar de ser un problema, íbamos a tener un cero adelante todos los meses, bueno, a partir de ahí algunas políticas económicas no salieron del todo bien”.

Fuerte aumento de la carne durante marzo

Si bien el rubro educación lideró los aumentos mensuales, puso el foco en alimentos, especialmente en la carne: “La carne en el Gran Buenos Aires, de acuerdo al INDEC, subió 6,9%”. En ese sentido, advirtió que, “no tiene freno a algunos incrementos en el segmento de alimentos y sobre todo la carne que subió más del 30% en lo que va del año”.

Glustein describió un cambio en los hábitos de consumo producto del deterioro del poder adquisitivo: “La canasta de los pobres que están alejándose de la carne”. Además, señaló que las alternativas también se encarecen: “El pollo, que era el sustituto de la carne, dejó de serlo porque el pollo vuelve a subir”.

En ese contexto, planteó un interrogante clave: “¿A dónde escapan las familias que no pueden comer carne?”. Y respondió: “También vamos a tener un rigor de consumo de huevo, como la proteína deseada por los argentinos”.

Preocupación por la inflación núcleo

Uno de los datos más preocupantes, según el entrevistado, es la inflación núcleo, que marcó 3,2%: “Ese 3,2% nos está diciendo que para el mes que viene vamos a tener una inercia muy alta de precios, en torno al 3 o 3,2%”.

Aunque algunos factores estacionales podrían moderar el índice en abril, anticipó que persistirán presiones: “Vamos a tener alimentos altos, vamos a tener vivienda alta, vamos a tener salud probablemente alto”.