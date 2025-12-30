Fernando Savore: “La venta fuerte se da en los últimos días”

Las ventas de Navidad dejaron sensaciones encontradas en el comercio de cercanía. Según explicó el referente de almaceneros Fernando Savore, en diálogo con Canal E, la estrategia de una canasta básica navideña permitió sostener la demanda, aunque el consumo general siguió siendo prudente.

“Armamos una canasta de cinco productos —pan dulce, cidra, turrón, budín y garrapiñada— pensada para que no falte en ninguna mesa”, detalló. El combo pasó de 5.000 pesos en 2024 a 7.000 en 2025, con buena recepción en todo el país. “La canasta trepó desde Tierra del Fuego hasta Formosa y la venta fue buena”, remarcó.

Ventas concentradas y consumo cauteloso

Pese a ese impulso, Savore advirtió que el repunte fue tardío y corto. “La preparación para Navidad antes empezaba a principios de diciembre; hoy la venta fuerte se da en los últimos cuatro o cinco días”, explicó. Y relativizó el impacto: “Puede duplicarse o triplicarse, pero no son fiestas económicamente muy favorables”. Tras el 24 y 25, el comercio siente el freno: “El 26 tenés un pozo, la gente no gasta”.

Sobre el ticket promedio, el comerciante precisó que se mantuvo bajo en comparación con otros rubros. “En el almacén ronda los 15.000 pesos; en Navidad puede subir a 25.000 o 30.000”, indicó. El aguinaldo no siempre se traduce en mayor consumo: “Muchos esperaron cobrar el medio aguinaldo, pero otros lo usaron para cubrir la tarjeta; ese dinero no queda limpio en el bolsillo”.

Stock, precios y promociones diarias

En cuanto al stock, Savore fue claro: “Uno se estoquea cuando hay inflación para resistir los golpes de precios”. Este año, con valores más estables, la lógica cambió. “La mercadería se mantiene en una meseta, ya no necesitás estoquearte”, afirmó. Esa estabilidad favoreció otra táctica: “Nos manejamos con promociones diarias y ofertas de mayoristas”.

La dinámica apunta a rotar productos y atraer clientes con precios cuidados. “Todos los días trabajamos cuatro o cinco productos a muy buen precio; los compramos, los llevamos a la góndola y tratamos de vender barato”, describió. La conclusión resume el clima del sector: “Hay alivio puntual, pero el consumo sigue medido”.

