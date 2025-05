Fernando Savore: "Lo que fue marzo y los primeros días de abril, el coletazo de listas fue importante"

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con Canal E y se refirió al aumento agresivo de precio que tuvieron algunos productos durante el mes de marzo y los primeros días de abril, sobre todo como una manera de anticipar que tuvieron las empresas con respecto al levantamiento del cepo.

Fernando Savore señaló que, "lo que fue marzo y los primeros días de abril, el coletazo de listas fue importante" y que "los aumentos fueron bastante agresivos". Según comentó, "las empresas son grandes monopolios" que "anticiparon la jugada" al fijar precios altos previendo un escenario inflacionario que no se materializó.

Algunas empresas implementaron el sistema de bonificaciones ante los aumentos indiscriminados

Savore describió cómo, tras la liberación del cepo, los precios quedaron en una "meseta" y las empresas comenzaron a aplicar "bonificaciones" para estimular las ventas. "Me viene a ver una empresa láctea que nos bonifica determinados productos con un 30%, e incluso productos con un 50%", afirmó ejemplificando con una chocolatada que pasó de $4.500 a 3.000. Sin embargo, aclaró que, "nuestro formato es contado. Si no tenemos el dinero en el bolsillo, o en la billetera virtual, no tenemos mercadería".

En cuanto a los productos con mayores variaciones de precio, el vicepresidente de la Federación de Almaceneros mencionó al café. "Antes de marzo nos habían enviado un aumento de algunas empresas entre un 7 y un 10%", relató y cuestionó que, "ahora el dólar blue bajó, las empresas no hacen nada". Esta situación, sostuvo, es parte de "un juego comercial" en el que las empresas elevan los precios esperando un escenario inflacionario y luego recurren a bonificaciones para estimular las ventas cuando no alcanzan los volúmenes deseados.

El accionar de las empresas con los comerciantes

El entrevistado también explicó la diferencia entre el canal de proximidad y los hipermercados en términos de bonificaciones. "El hipermercado parece como que trata siempre de buscar el segmento de la gente que más tiene", dijo, mientras que "nosotros trabajamos con todo". Además, señaló que, "las bonificaciones las aplica de esta forma: comprame tres, que el tercero te lo hago más barato. Y nosotros la volcamos a unidad".

Por otro lado, el entrevistado comentó que, "hoy el comerciante ya no hace compras para llenar un depósito tremendo", sino que prioriza "reponer la góndola". Esta estrategia se alinea con la conducta del consumidor argentino actual, que pasó a comprar solo lo necesario, adaptándose a un contexto de incertidumbre económica.