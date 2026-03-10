Fernando Savore alertó por la caída del consumo: “Vamos a enfrentar un año muy difícil”

El consumo en los comercios de cercanía atraviesa un momento crítico. Según explicó el vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros, Fernando Savore, en diálogo con Canal E, los aumentos de precios en alimentos y productos básicos se combinaron con una fuerte caída en las ventas durante los primeros meses del año.

“Enero fue un mes de aumentos: 2,5% en lácteos, en febrero fue 2,7% y ya nos avisaron que en marzo va a ser de un 3%”, detalló el dirigente al repasar la evolución reciente de los precios.

A estos incrementos se suman otros rubros de alto consumo cotidiano. Según el referente del sector, los productos secos envasados subieron alrededor de un 4%, mientras que los artículos de limpieza e higiene personal registraron aumentos de entre el 6% y el 7%. “En lo que es productos de limpieza e higiene personal hubo aumentos entre un 6 y un 7%, y el café entre un 7 y un 10%”, afirmó.

Sin embargo, el principal problema para los comerciantes no es solo la inflación, sino la fuerte contracción del consumo. Savore sostuvo que el desempeño de febrero fue particularmente preocupante para los almacenes de barrio. “No me acuerdo haber vivido una caída de ventas tan fuerte”, reconoció.

La preocupación por la caída del consumo

El dirigente explicó que durante los meses de verano suele haber menos movimiento en los comercios debido a las vacaciones, pero aseguró que lo ocurrido este año superó cualquier antecedente reciente. “Llega un momento que te empezás a agarrar el ataque y empezás a replantearte un montón de cosas: ¿en qué estoy fallando?”, relató sobre la incertidumbre que atraviesan muchos comerciantes.

Ante este escenario, los almaceneros de todo el país comenzaron a reunirse para evaluar estrategias que permitan sostener la actividad durante un año que prevén complejo. “Sabemos que vamos a enfrentar un año muy difícil”, advirtió Savore.

Entre los factores que afectan el consumo, el dirigente mencionó el incremento de los costos fijos que enfrentan las familias, como tarifas de servicios, transporte y conectividad. “El costo de la luz, del gas, del agua, del internet y del colectivo son gastos primarios que las familias tienen que pagar sí o sí”, explicó.

Estrategias para sostener las ventas

Frente a este contexto, los almaceneros comenzaron a analizar medidas para incentivar el consumo en los comercios de barrio. Una de las propuestas que evalúan es implementar descuentos especiales para jubilados. “Hay una idea de hacer un día en la semana un descuento del 10% para jubilados en todo el país”, adelantó.

Además, el sector busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de las familias, que tienen menos tiempo para cocinar y realizar compras extensas. “Tenemos que estudiar qué alimentos están consumiendo hoy las familias que trabajan y cómo hacerles la comida más fácil”, señaló.

Savore también alertó sobre el deterioro del poder adquisitivo y el creciente endeudamiento de los hogares, un fenómeno que impacta directamente en las ventas de los comercios de cercanía. “Hoy una familia de clase media necesita un ingreso de 2.300.000 pesos para vivir”, aseguró.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que muchos consumidores recurren cada vez más a las tarjetas de crédito para poder sostener sus gastos cotidianos. “Hay mucha gente hoy que está endeudada con la tarjeta de crédito”, concluyó.

