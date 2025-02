Ferrari: “Es remotamente probable que Argentina pueda mantener el tipo de cambio estable"

En medio de un escenario económico incierto, se advierte sobre la dificultad de Argentina para mantener la estabilidad del tipo de cambio sin el apoyo crucial del FMI.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Pablo Ferrari, quien se refirió a la reciente recuperación del mercado, sugiriendo que no hay intervención clara del gobierno para lograrla. "No me queda claro cuál es la intervención de la gestión económica del gobierno", indicó, señalando que las noticias sobre la posible intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad solo generan incertidumbre.

Además, remarcó que no existen señales claras de nuevos fondos para mantener el tipo de cambio estable y evitar que la inflación se dispare.

La crisis de confianza y los reclamos económicos

Ferrari destacó que el contexto actual es mucho más tenso que hace un mes. Aseguró que, por un lado, no se han recibido señales de fondos frescos, y por otro, los reclamos de distintos sectores económicos están creciendo, desde el mundo del trabajo hasta los poderosos "círculos rojos", como los de la UIA.

En este sentido, destacó que la relación entre el presidente y ciertos sectores económicos se ha visto tensionada, y mencionó el conflicto con Domingo Cavallo como un ejemplo claro de cómo el tipo de cambio sigue siendo un tema clave en la política económica del país.

Los actores internacionales y la política local

Sobre la posibilidad de que Mauricio Macri esté influyendo en la situación, Ferrari opinó que el expresidente podría estar ayudando a estabilizar los mercados en un intento por obtener consenso para las próximas elecciones. Sin embargo, también advirtió que la situación es mucho más compleja.

"Hay que ver si no se sintió más afectado Trump que el propio Javier Milei", señaló, en referencia a las tensiones globales y cómo las políticas internacionales de Estados Unidos afectan a la economía local.

La estafa y el rol del presidente

Ferrari también analizó las declaraciones de Javier Milei sobre las "estafas" en la economía argentina. En este sentido, advirtió que es importante no reducir el análisis a casos puntuales de corrupción, como el que actualmente enfrenta el presidente, sino considerar los grandes lineamientos económicos del modelo.

El FMI y la estabilidad económica

Ante la pregunta sobre si Argentina podrá mantener la estabilidad sin el apoyo del FMI, Ferrari fue claro: "Es remotamente probable que Argentina pueda mantener el tipo de cambio estable". Explicó que la situación económica, las reservas limitadas y los altos gastos del gobierno hacen difícil prever un escenario positivo sin la ayuda externa.

En cuanto a la posible intervención de Donald Trump, el economista señaló que, con las crecientes tensiones internacionales, no está claro si Estados Unidos considerará prioritario el apoyo a Argentina.

Un futuro incierto

A pesar de las expectativas sobre las reuniones clave de esta semana, como la de Javier Milei con Elon Musk y Kristalina Georgieva, Ferrari sostuvo que aún persiste la incertidumbre sobre el futuro económico de Argentina.

"Hay que ver si realmente le quieren dar una mano o si le van a decir que no es el problema más importante que tenemos", subrayó, dejando en claro que el apoyo del FMI no es una certeza y que la situación sigue siendo incierta.