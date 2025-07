Ferrari: "J.P. Morgan no quiere asestarle al gobierno de Milei un golpe de mercado"

En medio de crecientes señales de presión sobre el tipo de cambio, el economista Pablo Ferrari, en diálogo con Canal E, analizó el impacto del informe de J.P. Morgan sobre la sostenibilidad del modelo de Javier Milei.

El mensaje de J.P. Morgan: señales para el mercado

"J.P. Morgan no quiere asestarle al gobierno de Milei un golpe de mercado", afirmó el entrevistado, al señalar que el banco está actuando con lógica inversora y no con intenciones políticas. Aun así, sostuvo que “lo que se está viendo es: che, esto es insostenible”.

Ferrari explicó que el informe del banco estadounidense apunta a la inviabilidad del esquema cambiario actual. "Desde abril el tipo de cambio está prácticamente pisado, no entra dólares por reservas y no hay importaciones", resumió. Aunque oficialmente no se informa intervención del Banco Central, aclaró que existen “distintas vías de intervención indirecta, como el mercado de futuros”.

Un modelo que tambalea antes de octubre

Para Ferrari, lo que parecía un camino despejado hacia las elecciones de octubre ahora muestra turbulencias. “Pensábamos que el camino estaba allanado, pero no lo está”, afirmó. En ese sentido, anticipó que “vamos a tener la tercera devaluación de la era Milei con posterioridad a las elecciones de octubre”.

A ese escenario se suma un dato relevante: en octubre vence el plazo de un año para quienes blanquearon más de 100.000 dólares y evitaron el pago de alícuotas, lo que podría agravar la presión cambiaria. "Octubre es un embudo. Se va a acumular lo que no se devaluó en abril, más la inflación de los meses siguientes", advirtió el economista.

Deuda, mala praxis y beneficiarios

Consultado sobre si el endeudamiento masivo también debería considerarse una mala praxis económica, Ferrari fue contundente: “Si uno lo analiza para la mayoría de la sociedad, sí, estamos ante una mala praxis”.

No obstante, subrayó que para ciertos sectores, como bancos y fondos de inversión, “esto no será mala praxis, porque han hecho jugosos negocios”.

El modelo actual, según Ferrari, favorece a quienes pueden aprovechar el carry trade o importar bienes a dólar oficial, pero "para la mayoría esto va a ser muy gravoso y se va a notar muy especialmente después de octubre".

La falacia de las reformas mágicas

Sobre la creencia de que una reforma tributaria o laboral traería abundancia de dólares, Ferrari respondió con escepticismo: “Una cosa es lo que se calcula en una planilla al bajar el costo laboral, otra es si eso es sostenible”.

En su análisis, explicó que muchos de los recursos estratégicos en disputa, como energía, alimentos y minerales, se están mirando con lógica extractivista y no desde una visión nacional. “Para los fondos internacionales, vaca muerta es sólo un punto geográfico en el planeta Tierra”, señaló.

YPF: de lo estratégico a lo fragmentado

Respecto al conflicto legal por la expropiación de YPF, Ferrari aclaró que no puede emitir juicio legal, pero sí alertó sobre la pérdida de visión estratégica: “Más allá del fenómeno de eficiencia que plantea la actual conducción, se están vendiendo pozos duros”.

“Lo que termina ocurriendo es un fenómeno de pérdida de visión estratégica: esos fondos pueden fraccionar vaca muerta y dejar al país sin recursos”, concluyó.