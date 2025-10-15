Financiamiento agropecuario: afirman que al productor “hoy no le conviene endeudarse”

La economista y fundadora de Tonic Online, Mónica Ortolani, se refirió al escenario que enfrentan los productores frente a la volatilidad local e internacional. También destacó que la incertidumbre es parte del negocio, pero también una fuente de oportunidades.

Mónica Ortolani explicó que el mercado actual presenta un escenario “invertido”, donde los precios futuros de la soja son más bajos que los disponibles: “Si bien hay incertidumbre, la incertidumbre es algo que siempre está, pero también el mercado siempre da oportunidades. Entonces yo lo que quise reflejar en ese agro dibus es el diferencial de precio en una soja disponible respecto a una soja futuro”.

Disparidad de valores

Según precisó, “cuando un grano futuro lo tenés a menor valor que un valor presente, se dice que el mercado está invertido”, lo que implica que “esperar el valor de la soja o retenerla en tu inventario y esperar a venderla más adelante, vas a estar perdiendo valor”.

Ortolani aclaró que no se trata de una recomendación de venta obligada: “Esto no significa que yo le diga al productor, tenés que vender sí o sí, pero siempre que él tenga obligaciones o que tenga que cumplir obligaciones y vayamos a poner a los valores de hoy a cómo cerró el mercado anoche, vos tenés unas sojas disponibles que te dan 342 dólares. Entonces, creo que es una oportunidad para aprovechar y para ir sembrando decisiones”.

Cuánto stock le quedan a los productores

Asimismo, confirmó que los productores aún conservan un importante volumen de soja sin vender: “Se estima que el carri de cosecha, digamos, de la soja de esta campaña, la actual, se estiman aproximadamente unos 7 millones de toneladas. O sea, todavía hay stock, por supuesto, en poder del productor”.

En ese contexto, la entrevistada insistió en aprovechar los precios actuales y analizar el flujo financiero: “Hoy tenemos casi todos los cultivos, los tenés invertidos, incluso un maíz. Un maíz hoy vos lo tenés a 184 dólares y a diciembre a 180 dólares, 4 dólares menos. Entonces, digamos, para el grano que está en stock, y más considerando que las tasas se han disparado”.

A su vez, advirtió que el contexto financiero actual es adverso para tomar deuda en pesos: “Antes el productor, por costumbre, retenía el grano y se endeudaba en pesos. Hoy tenés tasas que prácticamente las detienen 60-80% en pesos, con granos que están a la baja y con una devaluación implícita al 30. Quiere decir que hoy no le conviene endeudarse”.