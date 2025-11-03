Fuerte compra de dólares durante septiembre: “Fue realmente récord el atesoramiento que hicieron los argentinos”

La economista, Carolina Mannucci, en contacto con Canal E, analizó el récord de atesoramiento de 5.000 millones de dólares por parte de los argentinos en septiembre y explicó las razones detrás de esta cifra histórica.

“Fue realmente récord el atesoramiento que hicieron los argentinos”, señaló Carolina Mannucci, quien destacó que la cifra sorprende “porque tanto se hablaba de que no hay pesos”.

Cuáles fueron las conclusiones de los datos del INDEC

Asimismo, explicó que los datos del INDEC muestran que “los que compraron ese ritmo de millones fueron 1.800.000 personas, con lo cual, si uno hiciera el prorrateo, estás hablando de menos de 3.000 dólares por cabeza”. Además, añadió que el grupo que más accedió al dólar pertenece a la clase alta: “Hay un 5% que tienen salarios que casi llegan a los 20 millones, y dentro de ese porcentaje un 17% con un promedio de 9 millones de pesos”.

Mannucci resaltó que el dato del promedio salarial nacional deja claro que “no queda mucho margen si alquila y todo como para acceder al dólar”. En cambio, entre los deciles más altos, “podrían llegar a duplicar o triplicar esa cifra”, lo que refleja la desigualdad en el acceso a la divisa.

Las costumbres de la región

Luego, manifestó que esta brecha es un fenómeno característico de la región. “Es algo bastante común que se ha dado en Latinoamérica”, afirmó, y agregó que, “esa marcada diferencia, esa división enorme que hay entre una clase y otra, es muy latino”. A diferencia de Europa o Estados Unidos, dijo, en Latinoamérica “la clase muy alta, multinacionales y después tenés lo que es el emprendedor de pequeña y mediana empresa que es más chiquito, que es el que más rema día a día”.

Sobre el impacto de la reforma tributaria que se debate en el Congreso, la economista advirtió que históricamente “los beneficios fiscales siempre los tuvieron las mayores inversiones en nuestro país”. En ese sentido, comparó: “No es lo mismo cómo puede llegar una contabilidad una empresa como Mercado Libre que un almacén más chico o un marketing de moda. Sin duda alguna, a mayor cantidad de empleados, mayor poder de negociación frente a beneficios fiscales”.

Para equilibrar la balanza, propuso repensar el sistema impositivo: “Debería ser un poquito más al revés. Ayudemos un poquito a la pequeña y mediana, démosle un impulso para que pueda despegar un poquito”.