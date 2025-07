Fuerte rechazo de productores patagónicos al ingreso de carne con hueso: “Es tremendamente grave y peligroso”

La reciente resolución del SENASA, que habilita el ingreso de carne bovina desde zonas libres de aftosa con vacunación hacia la Patagonia, desató una fuerte polémica entre los productores del sur argentino. En este contexto, este medio se comunicó con Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos.

Enrique Jamieson cuestionó duramente tanto el contenido como la forma en que se tomó la decisión: “Nosotros creemos que a la Patagonia hay que cuidarla. Si el riesgo fuera tan insignificante, ¿por qué se sigue vacunando al norte?”. Y agregó: “Si ya hay un montón de pequeñas cosas, esperamos que no se trabe nada, no se enferme una vaca y nos traiga problemas”.

Los efectos de la medida sobre el mercado ovino

Según desarrolló, el mayor peligro es lo que esta medida podría provocar en el mercado ovino: “Afectar al polo ovino es para nosotros tremendamente grave, peligroso y asumir un riesgo que en este momento no tiene sentido”.

Jamieson advirtió que los principales beneficiarios de esta medida serían algunos frigoríficos y cadenas de supermercados: “Tenemos frigoríficos o grupos de frigoríficos que están haciendo exportación y obviamente tienen un excedente de asado”. En este sentido, detalló: “Estas cadenas de supermercados están viendo de cambiar su matriz de comercialización y no tener mano de obra de deshuesado”.

La nueva resolución no tendría impacto sobre los precios

Sin embargo, negó que la resolución tenga un impacto positivo en los precios: “Todo lo que es el estilo de novillo en Patagonia, a raíz de esta resolución, bajó el 30% y eso no se vio reflejado en la góndola”.

Sobre la misma línea, el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos remarcó: “No es un problema de que hay un faltante, estamos hablando de un corte especial, no estamos hablando de un corte básico ni nada. Entonces realmente no va a haber una baja”.

Por otro lado, explicó que producir en la Patagonia no es comparable con otras regiones del país: “Toda la zona patagónica está pagando un 20% más de zona en la carga salarial”. Además, mencionó los altos costos logísticos: “Todos los insumos que traemos al sur son todos con una incidencia de 2.000, 2.500 kilómetros de flete”.